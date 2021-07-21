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Дочки Миллы Йовович растут копиями их мамы: актриса показала новые фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
21 июля, 14:25
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Актриса с детьми и супругом провела выходные на яхте. Милла опубликовала серию фото, на которых показала свою семью, в том числе и дочек, которые невероятно похожи на нее
Милла Йовович показала своих дочек, которые как две капли воды похожи на нее
Милла Йовович показала своих дочек, которые как две капли воды похожи на нее / Фото: instagram.com/millajovovich

Актриса Милла Йовович, которая снялась в фильме "Охотник на монстров", опубликовала целую серию семейных фото в Instagram. Звезда Голливуда разместила несколько снимков со своими дочками – 13-летней Эвой и шестилетней Дашиэл. Семья провела время в Канаде. У Миллы и ее супруга Пола Андерсона также есть младшая дочь – Ошин, которой всего полтора года. Однако она не попала в кадр.

Какой невероятный день мы провели с детьми на великолепной лодочной экскурсии в Ванкувере! Нам было очень весело, мы нашли много мест для купания у водопадов. А еще на лодке есть барбекю, так что мой муж приготовил гамбургеры прямо здесь, на воде! Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие! – написала Милла.

Как видите, на фото Милла позирует без грамма макияжа. Сейчас тренд на естественность становится все более популярным. Например, недавно на улицах Киева появились фото обычных украинок без ретуши и макияжа.

Милла Йовович отдохнула с семьей в Канаде
Милла Йовович отдохнула с семьей в Канаде / Фото: instagram.com/millajovovich

Многие подписчики актрисы обратили внимание на то, как выросли ее старшие дочки – девочки стали копиями мамы! Многие отмечают, что именно 13-летняя Эва очень похожа на Миллу.

  • Дочка старшая очень на тебя похожа. У нее большое будущее.
  • На нее все дочки похожи.
  • Все дети выглядят как мини-Милла!
  • Такая красивая, она выглядит, как ты!

Скриншот: Instagram

А вот и общее семейное фото Миллы с мужем и детьми:

Милла Йовович с мужем и детьми
Милла Йовович с мужем и детьми / Фото: instagram.com/millajovovich

В прошлом году Милле Йовович исполнилось 45 лет. Мы публиковали архивные фото актрисы – смотрите подборки снимков актрисы с детства и по настоящее время.

Смотрите видео о талантливых детях звезд:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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