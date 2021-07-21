Дочки Миллы Йовович растут копиями их мамы: актриса показала новые фото

Актриса с детьми и супругом провела выходные на яхте. Милла опубликовала серию фото, на которых показала свою семью, в том числе и дочек, которые невероятно похожи на нее

Милла Йовович показала своих дочек, которые как две капли воды похожи на нее / Фото: instagram.com/millajovovich

Актриса Милла Йовович, которая снялась в фильме "Охотник на монстров", опубликовала целую серию семейных фото в Instagram. Звезда Голливуда разместила несколько снимков со своими дочками – 13-летней Эвой и шестилетней Дашиэл. Семья провела время в Канаде. У Миллы и ее супруга Пола Андерсона также есть младшая дочь – Ошин, которой всего полтора года. Однако она не попала в кадр.

Какой невероятный день мы провели с детьми на великолепной лодочной экскурсии в Ванкувере! Нам было очень весело, мы нашли много мест для купания у водопадов. А еще на лодке есть барбекю, так что мой муж приготовил гамбургеры прямо здесь, на воде! Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие! – написала Милла.

Как видите, на фото Милла позирует без грамма макияжа. Сейчас тренд на естественность становится все более популярным. Например, недавно на улицах Киева появились фото обычных украинок без ретуши и макияжа.

Милла Йовович отдохнула с семьей в Канаде / Фото: instagram.com/millajovovich

Многие подписчики актрисы обратили внимание на то, как выросли ее старшие дочки – девочки стали копиями мамы! Многие отмечают, что именно 13-летняя Эва очень похожа на Миллу.

Дочка старшая очень на тебя похожа. У нее большое будущее.

На нее все дочки похожи.

Все дети выглядят как мини-Милла!

Такая красивая, она выглядит, как ты!

Скриншот: Instagram

А вот и общее семейное фото Миллы с мужем и детьми:

Милла Йовович с мужем и детьми / Фото: instagram.com/millajovovich

В прошлом году Милле Йовович исполнилось 45 лет. Мы публиковали архивные фото актрисы – смотрите подборки снимков актрисы с детства и по настоящее время.

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