Достал из штанов и толкнул в лицо: известного рэпера обвинили в насилии

Девушка, которая пожелала остаться неизвестной, потребовала у Снуп Догга 10 миллионов долларов в досудебном порядке

Рэпера Снуп Догга обвиняют в изнасиловании / Фото: instagram.com/snoopdogg/

Так, по словам женщины, все произошло в мае 2013 года. После концерта Снуп Догга в Калифорнии, его давний друг и сутенер Бишоп Дон Мэджик Хуан предложил пострадавшей подвезти ее домой.

Она уснула в машине, а когда проснулась, поняла, что они приехали не к ней домой, а к Бишопу, пишет TMZ.

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Бишоп "достал свой пенис из штанов и толкнул его в лицо истца", а также "неоднократно засовывал свой пенис в рот истца", – говорится в иске.

Однако после этого женщина вместе со своим знакомым отправилась на студию к Снуп Доггу, который записал трек с Тиной Кароль. Там уже рэпер принуждал ее к оральному сексу в туалете.

После обвинений женщина потребовала от Снуп Догга и его друга 10 миллионов долларов компенсации в досудебном порядке, но мужчины на это не пошли.

Сам Снуп Догг обвинения отрицает, заявляя, что это сплошная ложь. Он также назвал женщину "золотоискательницей", намекнув, что она просто хочет денег.

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Ранее сообщалось об аресте бывшего Кайли Дженнер – он избил девушку и удерживал ее взаперти.