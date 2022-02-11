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Дістав зі штанів і штовхнув у обличчя: відомого репера звинуватили в насильстві

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 09:24
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Дівчина, яка зажадала залишитися невідомою, вимагала у Снуп Догга 10 мільйонів доларів у досудовому порядку
Репера Снуп Догга обвинувачують у зґвалтуванні
Репера Снуп Догга обвинувачують у зґвалтуванні / Фото: instagram.com/snoopdogg/

Так, за словами жінки, все сталося у травні 2013 року. Після концерту Снуп Догга у Каліфорнії, його давній друг і сутенер Бішоп Дон Меджік Хуан запропонував постраждалій підвезти її додому.

Вона заснула в машині, а коли прокинулася, зрозуміла, що вони приїхали не до неї додому, а до Бішопа, пише TMZ.

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Бішоп "дістав свій пеніс зі штанів і штовхнув його в обличчя позивача", а також "неодноразово засовував свій пеніс до рота позивача", – йдеться в позові.

Однак після цього жінка разом зі своїм знайомим вирушила на студію до Снупа Догга, який записав трек з Тіною Кароль. Не з власної волі – її змусив супутник. Там уже репер схиляв її до орального сексу в туалеті.

Снуп Догга знову звинуватили у насильстві
Снуп Догга знову звинуватили у насильстві / Фото: instagram.com/snoopdogg/

Після звинувачень жінка зажадала від Снуп Догга та його друга 10 мільйонів доларів компенсації у досудовому порядку, та чоловіки на це не пішли.

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Що говорить репер

50-річний Снуп Догг стверджує, що слова невідомої – суцільна брехня. Він також назвав жінку "золотошукачкою", натякнувши, що вона просто хоче грошей.

До речі, раніше подібні звинувачення проти Снуп Догга висувала візажистка Кайлі Белл. Вона заявила, що музикант зґвалтував її у 2003 році, але дуже швидко відмовилася від позову, сказавши, що "питання було вирішено мирним шляхом".

Раніше повідомлялося про арешт колишнього Кайлі Дженнер – він побив дівчину і утримував її під замком.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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