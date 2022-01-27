Эдита Пьеха впервые за долгое время появилась на публике (фото)

Последние несколько лет Эдита Пьеха не выступает и не дает интервью. Иногда в СМИ появляются слухи о проблемах со здоровьем у певицы, но семья все опровергает

Как сейчас выглядит Эдита Пьеха / Фото: скриншот

Сейчас 84-летняя артистка живет в своем загородном доме под Санкт-Петербургом, куда переехала в начале пандемии. На днях домработница артистки рассказала, что Стас Пьеха уже несколько лет не навещает знаменитую бабушку. Сама Эдита Пьеха никаких комментариев не дает.

Но после разных слухов о себе, певица впервые за несколько лет появилась на телевидении. Артистка стала гостьей нового выпуска программы Андрея Малахова.

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Эдита Пьеха не затрагивала тему своих отношений с внуком и слухов о своем здоровье. Певица рассказала о детстве и что она не жила в роскоши.

/ Фото: скриншот

Что известно о здоровье Эдиты Пьехи

Информации о состоянии здоровья певицы не так много. В одном из интервью, Стас Пьеха рассказывал, что у артистки проблемы с ногами – несколько лет назад из-за травм, полученных на прогулке с собакой, Эдита Пьеха перенесла операцию на коленях.

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У нее есть проблемы с ногами, она плохо ходит, – рассказал Стас Пьеха.

Он отметил, что после операции на коленях, певица не совсем смогла восстановиться и "расходить" ноги.

Ранее мы рассказывали, что Стас Пьеха отказался от участия в ток-шоу, в которых хотели обсуждать тему избиения его семилетнего сына.