Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС

В Елтона COVID-19

Скандал з Єгоровою

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Едіта П'єха вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 14:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Останні кілька років Едіта П'єха не виступає і не дає інтерв'ю. Іноді у ЗМІ з'являються чутки про проблеми зі здоров'ям співачки, але сім'я все спростовує
Як зараз виглядає Едіта П'єха
Як зараз виглядає Едіта П'єха / Фото: скриншот

Нині 84-річна артистка живе у своєму заміському будинку під Санкт-Петербургом, куди переїхала на початку пандемії. Днями хатня робітниця артистки розповіла, що Стас П'єха вже кілька років не відвідує знамениту бабусю. Сама Едіта П'єха жодних коментарів не дає.

Але після різних чуток про себе, співачка вперше за кілька років з'явилася на телебаченні. Артистка стала гостею нового випуску програми Андрія Малахова.

Реклама

Едіта П'єха не зачіпала тему своїх взаємин із онуком та чуток про своє здоров'я. Співачка розповіла про дитинство і що вона не жила у розкоші.

/ Фото: скриншот

Що відомо про здоров'я Едіти П'єхи

Інформації про стан здоров'я співачки не так багато. В одному з інтерв'ю Стас П'єха розповідав, що у артистки проблеми з ногами – кілька років тому через травми, отримані на прогулянці з собакою, Едіта П'єха перенесла операцію на колінах.

Реклама

Вона має проблеми з ногами, вона погано ходить, – розповів Стас П'єха.

Він зазначив, що після операції на колінах співачка не зовсім змогла відновитися та "розходити" ноги.

Раніше ми розповідали, що Стас П'єха відмовився від участі у ток-шоу, в яких мали б обговорювати тему побиття його семирічного сина.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти