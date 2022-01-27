Едіта П'єха вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото)

Останні кілька років Едіта П'єха не виступає і не дає інтерв'ю. Іноді у ЗМІ з'являються чутки про проблеми зі здоров'ям співачки, але сім'я все спростовує

Як зараз виглядає Едіта П'єха / Фото: скриншот

Нині 84-річна артистка живе у своєму заміському будинку під Санкт-Петербургом, куди переїхала на початку пандемії. Днями хатня робітниця артистки розповіла, що Стас П'єха вже кілька років не відвідує знамениту бабусю. Сама Едіта П'єха жодних коментарів не дає.

Але після різних чуток про себе, співачка вперше за кілька років з'явилася на телебаченні. Артистка стала гостею нового випуску програми Андрія Малахова.

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Едіта П'єха не зачіпала тему своїх взаємин із онуком та чуток про своє здоров'я. Співачка розповіла про дитинство і що вона не жила у розкоші.

/ Фото: скриншот

Що відомо про здоров'я Едіти П'єхи

Інформації про стан здоров'я співачки не так багато. В одному з інтерв'ю Стас П'єха розповідав, що у артистки проблеми з ногами – кілька років тому через травми, отримані на прогулянці з собакою, Едіта П'єха перенесла операцію на колінах.

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Вона має проблеми з ногами, вона погано ходить, – розповів Стас П'єха.

Він зазначив, що після операції на колінах співачка не зовсім змогла відновитися та "розходити" ноги.

Раніше ми розповідали, що Стас П'єха відмовився від участі у ток-шоу, в яких мали б обговорювати тему побиття його семирічного сина.