Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин

Что с Надей?

Скандал с Талашко

Дочь Началовой

Девушка Канье

Шоу "Маска". Сезон 2

Трибьют Тату
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут человека, который будет вести их профили в соцсетях

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 06:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У кого-то появился шанс продемонстрировать все свои знания о социальных сетях герцогов Кембриджских. На сайте Кейт и Уильяма появилась вакансия с названием "Сотрудник по цифровым коммуникациям"
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут специалиста по социальным сетям
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут специалиста по социальным сетям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Согласно описанию на сайте, вся работа состоит в том, чтобы управлять профилями герцога и герцогини Кембриджских в социальных сетях Instagram, Twitter, YouTube – создавать публикации и держать публику в курсе событий в семье Уильяма, Кейт и их детей.

Соискатель также будет делать фото и видео семьи, работать над коммуникациями во всех благотворительных организациях герцога и герцогини.

Реклама

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Вероятно, кандидат будет сопровождать Кейт Миддлтон и/или принца Уильяма в деловых поездках. От своего будущего специалиста герцог и герцогиня также требуют "всегда тактично и осмотрительно обращаться с конфиденциальной информацией".

Если вдруг вам подходит предложение от Кейт и принца Уильяма, подайте свою заявку на сайте Royal Household.

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять