Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут человека, который будет вести их профили в соцсетях

У кого-то появился шанс продемонстрировать все свои знания о социальных сетях герцогов Кембриджских. На сайте Кейт и Уильяма появилась вакансия с названием "Сотрудник по цифровым коммуникациям"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут специалиста по социальным сетям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Согласно описанию на сайте, вся работа состоит в том, чтобы управлять профилями герцога и герцогини Кембриджских в социальных сетях Instagram, Twitter, YouTube – создавать публикации и держать публику в курсе событий в семье Уильяма, Кейт и их детей.

Соискатель также будет делать фото и видео семьи, работать над коммуникациями во всех благотворительных организациях герцога и герцогини.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Вероятно, кандидат будет сопровождать Кейт Миддлтон и/или принца Уильяма в деловых поездках. От своего будущего специалиста герцог и герцогиня также требуют "всегда тактично и осмотрительно обращаться с конфиденциальной информацией".

Если вдруг вам подходит предложение от Кейт и принца Уильяма, подайте свою заявку на сайте Royal Household.

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