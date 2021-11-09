Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут человека, который будет вести их профили в соцсетях

Согласно описанию на сайте, вся работа состоит в том, чтобы управлять профилями герцога и герцогини Кембриджских в социальных сетях Instagram, Twitter, YouTube – создавать публикации и держать публику в курсе событий в семье Уильяма, Кейт и их детей.
Соискатель также будет делать фото и видео семьи, работать над коммуникациями во всех благотворительных организациях герцога и герцогини.
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Вероятно, кандидат будет сопровождать Кейт Миддлтон и/или принца Уильяма в деловых поездках. От своего будущего специалиста герцог и герцогиня также требуют "всегда тактично и осмотрительно обращаться с конфиденциальной информацией".
Если вдруг вам подходит предложение от Кейт и принца Уильяма, подайте свою заявку на сайте Royal Household.
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