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Идеальный синий: оцениваем вечерний выход Кейт Миддлтон в Глазго (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 11:57
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Кейт Миддлтон и принц Уильям присутствовали на приеме для участников инициативы Sustainable Markets Initiative, куда также прибыли принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская
Принц Уильям и Кейт Миддлтон Кэтрин прибыли на прием Sustainable Markets Initiative в Глазго
Принц Уильям и Кейт Миддлтон Кэтрин прибыли на прием Sustainable Markets Initiative в Глазго / Фото: Getty Images

На этой неделе в Глазго проходит конференция ООН по изменению климата COP26. В ней принимают участие представители британской королевской семьи: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла.

Ранее герцоги Кембриджские встретились с детской группой скаутов в Alexandra Park, а уже вечером пара присутствовала на приеме в Clydeside, где приветствовала финалистов премии Earthshot Prize Awards и участников инициативы Sustainable Markets Initiative.

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После Кейт и Уильям объединилась с принцем Чарльзом и герцогиней Корнуоллской на конференции COP26.

Представители королевской семьи в Глазго
Представители королевской семьи в Глазго / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Для ивента Кейт Миддлтон выбрала изящное синее платье-пальто от Eponine и черные лодочки. Образ герцогини дополнили серьги с камнями и минималистичный клатч.

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Елизавета II не присутствовала на конференции из-за недавних проблем со здоровьем
Елизавета II не присутствовала на конференции из-за недавних проблем со здоровьем / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На мероприятии присутствовали первые лица стран-членов ООН, в том числе Джо Байден, Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо.

Кейт Миддлтон надела на мероприятие синее платье от Eponine
Кейт Миддлтон надела на мероприятие синее платье от Eponine / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Королева Великобритании Елизавета II не смогла лично присутствовать на конференции по состоянию здоровья. Ее Величество ограничилась видеообращением, в котором призвала мировых лидеров забыть о политических разногласиях ради общих интересов.

Чтобы посмотреть видеообращение Елизаветы II, свайпайте влево:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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