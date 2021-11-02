Идеальный синий: оцениваем вечерний выход Кейт Миддлтон в Глазго (фото)

На этой неделе в Глазго проходит конференция ООН по изменению климата COP26. В ней принимают участие представители британской королевской семьи: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла.
Ранее герцоги Кембриджские встретились с детской группой скаутов в Alexandra Park, а уже вечером пара присутствовала на приеме в Clydeside, где приветствовала финалистов премии Earthshot Prize Awards и участников инициативы Sustainable Markets Initiative.
После Кейт и Уильям объединилась с принцем Чарльзом и герцогиней Корнуоллской на конференции COP26.
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Для ивента Кейт Миддлтон выбрала изящное синее платье-пальто от Eponine и черные лодочки. Образ герцогини дополнили серьги с камнями и минималистичный клатч.
На мероприятии присутствовали первые лица стран-членов ООН, в том числе Джо Байден, Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо.
Королева Великобритании Елизавета II не смогла лично присутствовать на конференции по состоянию здоровья. Ее Величество ограничилась видеообращением, в котором призвала мировых лидеров забыть о политических разногласиях ради общих интересов.
Чтобы посмотреть видеообращение Елизаветы II, свайпайте влево:
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