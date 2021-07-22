Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Принцу Джорджу - 8!

Макаревич о россиянах

Рекорд у монархов

Что с МакSим

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Экс-невеста Кличко засветилась в компании бойфренда, который избивал ее и сидел за это в тюрьме

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
22 июля, 12:53
Копировать ссылку
Отношения Хаден Паннеттьери с ее бывшим парнем долгое время обсуждали западные СМИ и поклонники актрисы. Теперь парочка, похоже, решила наладить отношения
Хаден Панеттьери снова встретилась с бывшим парнем, который отбывал срок за ее избиение
Хаден Панеттьери снова встретилась с бывшим парнем, который отбывал срок за ее избиение / Фото: Getty Images

Хайден Паннетьери, которая ранее была замечена в компании американского шоумена, на этот раз засветилась в компании бывшего, который ее избивал – Брайана Хикерсона. Как утверждает сам Брайан, между ними с экс-невестой Владимира Кличко нет романтических отношений.

Просто уточню – я пил пиво, а Хайден не пила. Мы сходили в новый ресторан в Техаче. Как парень с юга, я большой фанат кантри музыки, поэтом да, мы танцевали, – заявил Хикерсон изданию Е! News.

Хикерсон добавил, что он и Панеттьери "не вместе", но работают над тем, чтобы восстановить "дружеские отношения".

У нас долгая история, и первый шаг в моем исцелении — это возмещение ущерба. И Хайден была достаточно любезна, чтобы позволить мне это сделать, – заявил Брайан.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном
Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

По словам источников из окружения Хайден, что она готова простить Брайана, но не собирается заводить с ним романтические отношения. Сейчас она занята воспитанием своей шестилетней дочки Кайи от Владимира Кличко.

Напомним, что Хайден и Брайан начали встречаться в 2018 году. В 2019 году Хикерсон впервые серьезно избил актрису. Тогда Паннетьери простила возлюбленного. Избиения продолжились, и только после этого актриса обратилась в суд. В апреле этого года Брайан получил тюремный срок – он отсидел 45 дней за решеткой. Полиция выдала защитный ордер для Хайден, согласно которому Брайан не мог приближаться к ней в течение пяти лет.

Смотрите видеосюжет о том, как Анджелина Джоли записала ролик про насилие в семье:

Копировать ссылку
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
7-летнего сына Стаса Пьехи зверски избили
Быть в курсе
Цитата дня

На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

Ната Жижченко солистка ONUKA
Как ONUKA объяснила свое решение
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять