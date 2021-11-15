Экс-жена Рыжего из Иванушек пришла на его концерт с новым мужем (видео)

Андрей Григорьев-Апполонов прожил в браке с женой Мариной 17 лет. В 2019 году стали появляться слухи о расставании пары. Солист группы "Иванушки International" только спустя время подтвердил, что они с женой больше не вместе

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова пришла на концерт "Иванушек International" / Фото: Instagram

Марина, будучи еще в браке, закрутила роман с баскетболистом Андреем Зубковым. Вскоре экс-жена Рыжего из "Иванушек" вышла замуж за Зубкова.

Несмотря на то, что развод солиста популярной российской группы активно обсуждался в СМИ, экс-супругам все-таки удалось сохранить хорошие отношения. И доказательство этому то, что Марина с нынешним супругом пришла на концерт группы "Иванушки International".

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Андрей Григорьев-Апполонов пригласил бывшую жену на сцену , поцеловал в щеку и со сцены вручил ей букет цветов, а еще один попросил передать нынешнему ее мужу.

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В комментариях подписчики оценили отношение экс-супругов.

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"Молодцы! Пример всем разведенным, сохранить такие уважительные и теплые отношения"

"Высокие отношения"

"Здорово, когда такие отношения с бывшим! Вы молодцы"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

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