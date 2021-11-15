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Экс-жена Рыжего из Иванушек пришла на его концерт с новым мужем (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 14:47
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Андрей Григорьев-Апполонов прожил в браке с женой Мариной 17 лет. В 2019 году стали появляться слухи о расставании пары. Солист группы "Иванушки International" только спустя время подтвердил, что они с женой больше не вместе
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова пришла на концерт "Иванушек International"
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова пришла на концерт "Иванушек International" / Фото: Instagram

Марина, будучи еще в браке, закрутила роман с баскетболистом Андреем Зубковым. Вскоре экс-жена Рыжего из "Иванушек" вышла замуж за Зубкова.

Несмотря на то, что развод солиста популярной российской группы активно обсуждался в СМИ, экс-супругам все-таки удалось сохранить хорошие отношения. И доказательство этому то, что Марина с нынешним супругом пришла на концерт группы "Иванушки International".

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Андрей Григорьев-Апполонов пригласил бывшую жену на сцену , поцеловал в щеку и со сцены вручил ей букет цветов, а еще один попросил передать нынешнему ее мужу.

Чтобы посмотреть видео, свайпайте влево

В комментариях подписчики оценили отношение экс-супругов.

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  • "Молодцы! Пример всем разведенным, сохранить такие уважительные и теплые отношения"
  • "Высокие отношения"
  • "Здорово, когда такие отношения с бывшим! Вы молодцы"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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