Ексдружина Рудого з Іванушек прийшла на його концерт із новим чоловіком (відео)

Марина, будучи ще у шлюбі, закрутила роман із баскетболістом Андрієм Зубковим. Незабаром ексдружина Рудого з "Іванушек" вийшла заміж за Зубкова.
Незважаючи на те, що розлучення соліста популярної російської групи активно обговорювався у ЗМІ , експодружжю таки вдалося зберегти добрі стосунки . І доказ цього те, що Марина з нинішнім чоловіком прийшла на концерт гурту "Іванушки International".
Андрій Григор'єв-Апполонов запросив колишню дружину на сцену, поцілував у щоку та зі сцени вручив їй букет квітів, а ще один попросив передати нинішньому її чоловікові.
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У коментарях підписники оцінили стосунки експодружжя.
- "Молодці! Приклад усім розлученим, зберегти такі шанобливі та теплі стосунки"
- "Високі стосунки"
- "Здорово, коли такі стосунки з колишнім! Ви молодці"
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