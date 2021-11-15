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Ексдружина Рудого з Іванушек прийшла на його концерт із новим чоловіком (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 14:47
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Андрій Григор'єв-Апполонов прожив у шлюбі із дружиною Мариною 17 років. У 2019 році почали з'являтися чутки про розлучення пари. Соліст гурту "Іванушки International" лише згодом підтвердив, що вони з дружиною більше не разом
Ексдружина Андрія Григор'єва-Апполонова прийшла на концерт "Іванушек International"
Ексдружина Андрія Григор'єва-Апполонова прийшла на концерт "Іванушек International" / Фото: Instagram

Марина, будучи ще у шлюбі, закрутила роман із баскетболістом Андрієм Зубковим. Незабаром ексдружина Рудого з "Іванушек" вийшла заміж за Зубкова.

Незважаючи на те, що розлучення соліста популярної російської групи активно обговорювався у ЗМІ , експодружжю таки вдалося зберегти добрі стосунки . І доказ цього те, що Марина з нинішнім чоловіком прийшла на концерт гурту "Іванушки International".

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Андрій Григор'єв-Апполонов запросив колишню дружину на сцену, поцілував у щоку та зі сцени вручив їй букет квітів, а ще один попросив передати нинішньому її чоловікові.

Щоб переглянути відео, свайпайте вліво

У коментарях підписники оцінили стосунки експодружжя.

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  • "Молодці! Приклад усім розлученим, зберегти такі шанобливі та теплі стосунки"
  • "Високі стосунки"
  • "Здорово, коли такі стосунки з колишнім! Ви молодці"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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