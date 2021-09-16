Элитные авто, квартира и дом: как Ивлеева и Элджей будут делить имущество после развода

В августе этого года стало известно, что ведущая и блогер Настя Ивлеева и хип-хоп-исполнитель Элджей решили расстаться. Вместе пара была три года, два из которых – в браке

Как Анастасия Ивлеева и Элджей будут делить имущество после развода / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Как недавно призналась Настя, с Элджеем они расстались еще весной этого года. Объявить о разрыве Настя и Элджей хотели "красиво" и "по-взрослому", поэтому дали совместное интервью журналу Tatler.

Супруги не назвали четкой причины разрыва, но уточнили, что у них "разные темпераменты" – Ивлеева по натуре более активная, Элджей – спокойный, расслабленный.

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Как сообщает Telegram-канал "Курятник", теперь паре нужно разделить почти 2 миллиона совместно нажитого имущества – автомобили и недвижимость.

Что будут делить Настя и Алексей (настоящее имя Элджея – Ред.):

двухэтажный дом в Подмосковье (686 тыс. долларов)

квартира на севере Москвы (412 тыс. долларов)

Lamborghini Aventador (357 тыс. долларов)

Mercedes-Benz G-Class AMG (274,5 тыс. долларов)

Lexus LX 570 (95 тыс. долларов)

Chevrolet Camaro (41 тыс. долларов)

тюнингованный Nissan 350Z (41 тыс. долларов)

Анастасия Ивлеева / Фото: instagram.com/_agentgirl_

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Также сообщается, что перед вступлением в брак Ивлеева и Элджей заключили брачный договор. Согласно договору все недвижимое имущество (дом, квартира) переходит во владение второй стороны. Движимое имущество (автомобили) остаются за человеком, который ими пользовался, вторая сторона получает денежную компенсацию за свою долю.

Также в документе указано, что Настя Ивлеева после развода забирает все имущество, полагающееся ей по брачному контракту, взамен за молчание об обстоятельствах их с Элджеем расставания.

Ходят слухи, что отношения пары ухудшились во время карантина. Настя якобы испытала "собственнические инстинкты", а Элдежю надоел такой контроль и он начал изменять супруге.

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