Якби Ротару співала наживо, була б популярнішою за Пугачову- зізнання Сосєдова

Відомий музичний критик пояснив, чому Алла Пугачова змогла стати популярнішою за Софію Ротару

Сергій Сосєдов пояснив, чому Софія Ротару співала під фонограму / Фото: Скріншот з YouTube

Сергій Сосєдов вже говорив, що Алла Пугачова стала популярною тільки через грамотний піар. На думку музичного критика, у головної конкурентки Алли Борисівни більше хітів. Тепер Сосєдов в бесіді з Vokrug.tv припустив, що і виступу Ротару під фонограму могли вплинути на її популярність.

Софія Ротару підірвала своє здоров'я, коли виступала на відкритих майданчиках. Вона давала по три концерти в день в якихось колгоспах на жахливій апаратурі. Звичайно, живцем. Настав момент, коли вона вже не змогла давати живі концерти, – пояснив музичний критик, чому співачка стала співати під фанеру.

Через зірваний голосу зірці довелося почати виступати під фонограму. Одного разу на концерті в Палаці спорту в 1977 році стався неприємний інцидент, коли у Ротару зупинилася запис і співачку розсекретили. Був великий скандал і співачку на рік відсторонили від концертної діяльності.

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Алла Пугачова втратила головну роль через Софію Ротару / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, facebook.com/sofiarotaru.official

Після цього випадку Софія Ротару зареклася співати під фанеру і працювала на концертах наживо. Один з концертів співачки закінчився викликом швидкої.

Їй сказали, що у неї немає фізичних сил для двогодинних концертів. Може настати момент, коли її вже не врятувати. Вона стала використовувати плюсову фонограму. Потім трапилася Перебудова, "Лагідний травень". Тотальна фанера. Я впевнений, якби Соня Ротару співала наживо сольні концерти, вона була б сьогодні першою, а не Пугачова, – заявив Сосєдов.

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