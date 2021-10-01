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Якби Ротару співала наживо, була б популярнішою за Пугачову- зізнання Сосєдова

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 15:02
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Відомий музичний критик пояснив, чому Алла Пугачова змогла стати популярнішою за Софію Ротару
Сергій Сосєдов пояснив, чому Софія Ротару співала під фонограму
Сергій Сосєдов пояснив, чому Софія Ротару співала під фонограму / Фото: Скріншот з YouTube

Сергій Сосєдов вже говорив, що Алла Пугачова стала популярною тільки через грамотний піар. На думку музичного критика, у головної конкурентки Алли Борисівни більше хітів. Тепер Сосєдов в бесіді з Vokrug.tv припустив, що і виступу Ротару під фонограму могли вплинути на її популярність.

Софія Ротару підірвала своє здоров'я, коли виступала на відкритих майданчиках. Вона давала по три концерти в день в якихось колгоспах на жахливій апаратурі. Звичайно, живцем. Настав момент, коли вона вже не змогла давати живі концерти, – пояснив музичний критик, чому співачка стала співати під фанеру.

Через зірваний голосу зірці довелося почати виступати під фонограму. Одного разу на концерті в Палаці спорту в 1977 році стався неприємний інцидент, коли у Ротару зупинилася запис і співачку розсекретили. Був великий скандал і співачку на рік відсторонили від концертної діяльності.

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Алла Пугачова втратила головну роль через Софію Ротару
Алла Пугачова втратила головну роль через Софію Ротару / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, facebook.com/sofiarotaru.official

Після цього випадку Софія Ротару зареклася співати під фанеру і працювала на концертах наживо. Один з концертів співачки закінчився викликом швидкої.

Їй сказали, що у неї немає фізичних сил для двогодинних концертів. Може настати момент, коли її вже не врятувати. Вона стала використовувати плюсову фонограму. Потім трапилася Перебудова, "Лагідний травень". Тотальна фанера. Я впевнений, якби Соня Ротару співала наживо сольні концерти, вона була б сьогодні першою, а не Пугачова, – заявив Сосєдов.

Інші висловлювання музичного критика:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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