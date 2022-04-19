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Де навчаються діти Алли Пугачової та Максима Галкіна в Ізраїлі

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 10:21
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Алла Пугачова та Максим Галкін поїхали з Росії наприкінці лютого
Алла Пугачова та Максим Галкін поки не збираються повертатися до Росії
Алла Пугачова та Максим Галкін поки не збираються повертатися до Росії / Фото: instagram.com/alla_orfey

За чутками, пара збирається отримувати громадянство Ізраїлю і деякий час була зайнята пошуком нової школи для двійнят. Тепер стало відомо, що поки що Гаррі та Ліза не ходять до школи. Алла Пугачова та Максим Галкін обрали для дітей онлайн-навчання з репетиторами. Про це пише kp.ru, посилаючись на оточення пари.

Варто зазначити, що раніше діти Пугачової та Галкіна навчалися у приватній гімназії в Підмосков'ї. Вартість навчання – близько мільйона гривень на рік.

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Двійнята з юних років грають на музичних інструментах і знають англійську та французьку мови.

/ Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Нагадаємо, за чутками, зіркове сімейство перебуває в Кейсарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки. Пугачова та Галкін орендують будинок, де влаштувалися з дітьми Гаррі та Лізою.

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Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Також Максим Галкін затролив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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