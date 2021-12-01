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Харламов поддержал Билана после его пьяных откровений: Я сам напиваюсь иногда

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 09:39
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На днях певец опубликовал ряд видео, на которых он был пьяным. И пока одни его критикуют, другие – поддерживают. В частности, известный шоумен встал на защиту артиста
Гарик Харламов прокомментировал ситуацию с пьяным Димой Биланом.
Гарик Харламов прокомментировал ситуацию с пьяным Димой Биланом. / Фото: Скриншот из YouTube

Недавно Дима Билан разоткровенничался перед фанатами, опубликовав в Сети видео. И все бы ничего, но на кадрах певец был в состоянии алкогольного опьянения. Он не скрывал, что выпил, показывая в кадре бутылку. Затем артист оправдался за свое поведение и заявил, что ему стыдно.

Впрочем, поклонники звезды разделились на два лагеря: одни отнеслись с пониманием к Билану, другие захейтили его.

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Не стал молчать и шоумен Гарик Харламов. Он также прокомментировал эту ситуацию и стал на сторону Димы. Артист признался, что и сам иногда может перебрать с алкоголем.

Дима Билан, без оскорблений только мне уже самому в феврале 41 на нос прилетит. Кризис среднего возраста. Все будет хорошо! Я сам напиваюсь тоже иногда. Вот сейчас, например, – в шутку прокомментировал Харламов.

Фото: скриншот instagram/ garikkharlamov

Фолловеры, конечно, оценили пост шоумена и поддержали его:

  • Я предлагаю всем набиланиться, даже если нет кризиса)
  • Пора Билану в реабилитацию. Это крик о помощи, насколько я понял.
  • С кем не бывает. Все люди.
  • Все мы чуть-чуть Билан и что?
  • По**й Дим! Живи как Бузова "кайфуй! жизнь одна".
Фото: скриншот instagram/garikkharlamov

Кстати, другие селебритис тоже неоднократно попадали в скандалы из-за алкоголя. Вспомните только Леди Гагу и Анастасию Волочкову! Раньше мы рассказывали интересные истории от звезд, которые любят выпить.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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