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Игги Поп впервые выступит в Украине. Легенда панк-рока – хедлайнер UPark 2022

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 12:33
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Выступление Игги Попа анонсировано на пятницу, 15 июля. В этот же день на фестивале будут играть Frank Carter & The Rattlesnakes и Gogol Bordello
Игги Поп впервые выступит в Украине
Игги Поп впервые выступит в Украине / Фото: instagram.com/iggypopofficial

Скрестили пальцы и надеемся, что следующим летом фестиваль все же состоится. Организаторы UPark сегодня объявили очередного хедлайнера, которым стал известный американский музыкант, "крестный отец" панк-рока – Игги Поп.

Впервые в Украине IGGY POP! Хедлайнер пятницы, 15 июля, легенда панк-рока Iggy Pop на UPark 2022! Этот день невозможно пропустить, – говорится в Instagram-посте феста.

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Фестиваль UPark в Киеве пройдет 10, 11, 15, 16 и 17 июля. В разные дни на сценах UPark выступят Mu Chemical Romance, Deftones, Gorillaz, Five Finger Death Punch, Slipknot и другие.

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К слову, из-за пандемии COVID-19 музыкальный фестиваль UPark отменяли и в 2020, и 2021 годах. Организаторы сообщают, что все приобретенные ранее билеты остаются действительными в 2022-м.

Инна Петрова
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