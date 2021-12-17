Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського

Скандал з роляті

Мем з Кіану

Міллі Йовович - 46

Вокал Кіркорова

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Іггі Поп уперше виступить в Україні. Легенда панк-року – хедлайнер UPark 2022

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 12:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виступ Іггі Попа анонсований на п'ятницю, 15 липня. Цього ж дня на фестивалі гратимуть Frank Carter & The Rattlesnakes та Gogol Bordello
Іггі Поп вперше виступить в Україні
Іггі Поп вперше виступить в Україні / Фото: instagram.com/iggypopofficial

Схрестили пальці і сподіваємось, що наступного літа фестиваль все ж таки відбудеться. Організатори UPark сьогодні оголосили чергового хедлайнера, яким став відомий американський музикант, "хрещений батько" панк-року Іггі Поп.

Вперше в Україні IGGY POP! Хедлайнер п'ятниці, 15 липня, легенда панк-року Iggy Pop на UPark 2022! Цей день неможливо пропустити, – йдеться у Instagram-пості фесту.

Реклама

Фестиваль UPark у Києві пройде 10, 11, 15, 16 та 17 липня. У різні дні на сценах UPark виступатимуть My Chemical Romance, Deftones, Gorillaz, Five Finger Death Punch, Slipknot та інші.

Реклама

До слова, через пандемію COVID-19 музичний фестиваль UPark скасовували і в 2020, і в 2021 роках. Організатори повідомляють, що всі придбані раніше квитки залишаються дійсними у 2022-му.

Хто такий Іггі Поп

Це вже 74-річний музикант, вокаліст, актор, художник, як ми вже згадали кілька разів, – "батько" панк-року, фронтмен гурту The Stooges. Іггі Поп включений до Зали слави рок-н-ролу Америки.

2020 року Іггі Поп знявся для кампейну Gucci
2020 року Іггі Поп знявся для кампейну Gucci / Фото: instagram.com/iggypopofficial

Реклама

За версією видання Classic Rock Іггі – "Жива легенда" панк-сцени. Артист випустив вісімнадцять студійних сольних альбомів, а 2020 року був удостоєний статуетки "Греммі" за музичні досягнення всього життя.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти