К Эвелине Бледанс в 18 лет приставал известный режиссер: Сказал раздеться до белья, взял меня за грудь

Актриса поделилась историей из прошлого. Когда ей было 18 с половиной лет, она подверглась харассменту со стороны режиссера во время проб в отеле

Эвелина Бледанс призналась, что в молодости к ней приставал известный режиссер / Фото: instagram.com/bledans

Российская актриса Эвелина Бледанс, которая ранее показала танец в бумажном нижнем белье, впервые рассказала о том, как к ней приставал известный режиссер. Его имя артистка раскрывать не стала. Известно, что это случилось во время кинопроб, когда Бледанс пробовалась на главную роль. На тот момент ей было 18 с половиной лет.

По словам актрисы, режиссер попросил ее похудеть на пять килограммов, а позже, когда артистка снова пришла на пробы через 10 дней, мужчина потребовал продемонстрировать результаты похудения.

Очень часто режиссер, как гинеколог – ты должен быть полностью открыт душой и телом. Поэтому, когда мне сказали, что мне нужно остаться в белье, я без зазрения совести сняла – и осталась. Он подошел ко мне и сказал: "Ну, да, все хорошо, а теперь удиви меня". Я не поняла, о чем речь. Он одной рукой взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу, – вспомнила актриса в программе "Прямой эфир".

Эвелина Бледанс / Фото: instagram.com/bledans

Как признается Бледанс, ей удалось избежать неприятный событий, сбежав из того номера в отеле.

Конечно, в этот момент, несмотря на то, что я была очень юна, я поняла, о чем идет речь, и выскочила из этого номера. Конечно, не было никакого изнасилования, не было агрессивного отношения, но я уверена, что огромное количество девушек, которые оказывались в таких ситуациях, шли на уступки мужчинам, – объясняет Эвелина.

Напомним, известного российского актера обвинили в домогательствах.

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