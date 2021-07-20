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К Эвелине Бледанс в 18 лет приставал известный режиссер: Сказал раздеться до белья, взял меня за грудь

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
20 июля, 19:17
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Актриса поделилась историей из прошлого. Когда ей было 18 с половиной лет, она подверглась харассменту со стороны режиссера во время проб в отеле
Эвелина Бледанс призналась, что в молодости к ней приставал известный режиссер
Эвелина Бледанс призналась, что в молодости к ней приставал известный режиссер / Фото: instagram.com/bledans

Российская актриса Эвелина Бледанс, которая ранее показала танец в бумажном нижнем белье, впервые рассказала о том, как к ней приставал известный режиссер. Его имя артистка раскрывать не стала. Известно, что это случилось во время кинопроб, когда Бледанс пробовалась на главную роль. На тот момент ей было 18 с половиной лет.

По словам актрисы, режиссер попросил ее похудеть на пять килограммов, а позже, когда артистка снова пришла на пробы через 10 дней, мужчина потребовал продемонстрировать результаты похудения.

Очень часто режиссер, как гинеколог – ты должен быть полностью открыт душой и телом. Поэтому, когда мне сказали, что мне нужно остаться в белье, я без зазрения совести сняла – и осталась. Он подошел ко мне и сказал: "Ну, да, все хорошо, а теперь удиви меня". Я не поняла, о чем речь. Он одной рукой взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу, – вспомнила актриса в программе "Прямой эфир".

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс / Фото: instagram.com/bledans

Как признается Бледанс, ей удалось избежать неприятный событий, сбежав из того номера в отеле.

Конечно, в этот момент, несмотря на то, что я была очень юна, я поняла, о чем идет речь, и выскочила из этого номера. Конечно, не было никакого изнасилования, не было агрессивного отношения, но я уверена, что огромное количество девушек, которые оказывались в таких ситуациях, шли на уступки мужчинам, – объясняет Эвелина.

Напомним, известного российского актера обвинили в домогательствах.

Как звезды реагируют на хамов – смотрите видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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