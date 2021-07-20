До Евеліни Бльоданс в 18 років приставав відомий режисер: Сказав роздягнутися до білизни, взяв мене за груди

Актриса поділилася історією з минулого. Коли їй було 18 з половиною років, вона піддалася харассменту з боку режисера під час проб в готелі

Евеліна Бльоданс зізналася, що в молодості до неї залицявся відомий режисер / Фото: instagram.com/bledans

Російська актриса Евеліна Бльоданс, яка раніше показала танець в паперовій нижній білизні, вперше розповіла про те, як до неї приставав відомий режисер. Його ім'я артистка розкривати не стала. Відомо, що це сталося під час кінопроб, коли Бльоданс пробувалася на головну роль. На той момент їй було 18 з половиною років.

За словами актриси, режисер попросив її схуднути на п'ять кілограмів, а пізніше, коли артистка знову прийшла на проби через 10 днів, чоловік зажадав продемонструвати результати схуднення.

Дуже часто режисер, як гінеколог – ти повинен бути повністю відкритий душею і тілом. Тому, коли мені сказали, що мені потрібно залишитися в білизні, я без докорів сумління зняла – і залишилася. Він підійшов до мене і сказав: "Ну, так, все добре, а тепер здивуй мене". Я не зрозуміла, про що йдеться. Він однією рукою взяв мене за груди. Я смиренно стояла. Щось тверде вперлося мені в бік, і його рука стала спускатися нижче моїм животом, – згадала актриса в програмі "Прямий ефір".

Евеліна Бльоданс / Фото: instagram.com/bledans

Як зізнається Бльоданс, їй вдалося уникнути неприємних подій, втікши з того номера в готелі.

Звичайно, в цей момент, не дивлячись на те, що я була дуже юна, я зрозуміла, про що йде мова, і вискочила з цього номера. Звичайно, не було ніякого зґвалтування, не було агресивного ставлення, але я впевнена, що величезна кількість дівчат, які потрапляли в такі ситуації, йшли на поступки чоловікам, – пояснює Евеліна.

Нагадаємо, відомого російського актора звинуватили в домаганнях.

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