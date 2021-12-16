Как Филипп Киркоров поет вживую – Виктория Боня показала честное видео

Светская львица и экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня у себя в Instagram опубликовала видео с закрытого мероприятия

Виктория Боня показала, как Филипп Киркоров поет без фонограммы / Фото: instagram.com/victoriabonya

На днях Виктория Боня опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце и намекнула на помолвку. О своей личной жизни светская львица ничего не говорит и никогда не показывала избранника. Боня продолжает интриговать и опубликовала еще одно видео с вечеринки, отметив, что был особенный вечер.

Мы пели, танцевали и слушали Киркорова. А еще… – подписала публикацию Виктория.

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Пока одни подписчики поздравляли светскую львицу с помолвкой, другие обратили внимание на живое пение Филиппа Киркорова.

"Он уже не поет, а говорит. Не стыдно ему?"

"Он совсем уже петь не может"

"Такое впечатление, что Киркоров простыл и поет не в полную силу голоса"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, Киркорова часто обвиняют в использовании фонограммы. Так что живое пение российского исполнителя явление редкое.

Напомним, недавно Собчак подставила Бузову и Катину, опубликовав их живое пение. Ксения поделилась видео, на котором телеведущая и экс-солистка "Тату" поют хит "Я сошла с ума".