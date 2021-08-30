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Как сейчас выглядит мама Анастасии Заворотнюк – редкое фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 08:46
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На выходных мама звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Завортнюк Валентина отмечала день рождения. Ей исполнилось 78 лет
Анна Заворотнюк показала редкое фото бабушки
Анна Заворотнюк показала редкое фото бабушки / Фото: facebook.com/AZavorotnyuk

Анна Завортнюк, которая недавно рассказала о своей учебе в США, трогательно поздравила бабушку с днем рождения и показала, как сейчас выглядит мама актрисы.

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Девушка опубликовала редкий совместный снимок с бабушкой в домашней обстановке, которая держит роскошный букет цветов.

Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно. Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил. Ты моя путеводная звезда и часть моей душ, – написала Анна.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, как выглядит мама актрисы
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, как выглядит мама актрисы / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Подписчики Анны присоединились к поздравлениями и оставили много теплых пожеланий. Кроме это в Сети отметили, что мама звезды "Моей прекрасной актрисы" не выглядит на свой возраст.

  • "Обалдеть. Выглядит на 30 лет моложе"
  • "Боже никогда не скажешь, что Валентине Борисовне столько лет. ]выглядит просто превосходной. Здоровья и счастья и долголетия"
  • "Бабуля просто шикарна"

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Валентина Заворотнюк является народной артисткой России. Мама Анастасии много лет играла на сцене ТЮЗа в Астрахани. Сейчас Валентина Борисовна ухаживает за своей дочкой, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Мама актрисы редко появляется на публике.

Как звезды помогают своим родителям – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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