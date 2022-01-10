Как сейчас живет Жанна Аркадьевна из Моей прекрасной няни (фото)

С момента сериала о няне Вике прошло 18 лет и многим поклонникам наверняка интересно узнать, что случилось с кастом "Моей прекрасной няни".
"Сегодня" рассказывает о том, чем занимается и как сейчас выглядит Ольга Прокофьева, сыгравшая в сериале деловую партнершу Максима Шаталина – Жанну Аркадьевну.
Чем сейчас занимается "Жанна Аркадьевна"
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На самом деле, Прокофьева может похвастаться внушительной фильмографией и работами в театре. В последнем сосредоточена ее творческая деятельность.
Сейчас артистке 58 лет. Она живет и работает в Москве в театре имени Владимира Маяковского (с 1985 года).
Где еще снималась Прокофьева
Помимо роли в популярном сериале, Ольга Прокофьева знакома зрителю своим участием в фильмах "Шекспиру и не снилось", где также снялись актеры из вышеупомянутого сериала, "Загадка для Веры", "Ищите маму", "Время счастья", "Между нами девочками". Хотя почти все ее роли – эпизодические.
Личная жизнь
Ольга Прокофьева была замужем за актером театра имени Маяковского Юрием Соколовым, от которого в 1992 году родила сына. Александр, по примеру звездной матери, тоже стал актером.
С Соколовым актрисе, как она сама рассказывала в интервью, жилось нелегко. Актер часто повышал на супругу голос и вообще был альфонсом.
Соцсети
Ольга Прокофьева ведет страницу в Instagram, где не очень часто публикует фото с поездок и спектаклей. На ее профиль подписаны почти 8,5 тысяч фолловеров.
Ольга Прокофьева сейчас
Минувшей осенью актриса переболела коронавирусом. Болезнь она перенесла легко, хотя врачи диагностировали среднетяжелую форму COVID-19.
Есть ли у Ольги избранник, она умалчивает. По словам артистки, самое важное место в ее жизни занимает сын Александр.