Как звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро стала прислужником дьявола Путина

19 мая аргентинская звезда, которая поддерживает режим Путина, отмечает свое 45-летия. В этот день мы вспоминаем все самые одиозные и скандальные факты об актрисе

Рассказываем об одиозных выходках фанатки Путина Натальи Орейро / Фото: Коллаж: Сегодня

Наталья Орейро не скрывает того, что она фанатка путинской России. Знаменитость получила гражданство страны-агрессора , учит русский язык, носит кокошники и хвастается этим публично. Возможно, звезда сериала "Дикий ангел" стала жертвой рашистской пропаганды или просто же она проявляет всю свою циничность и безнравственность. Потому что, как объяснить то, что она продолжает "обожать" РФ в то время, когда солдаты той страны убивают, насилуют и мародерят в независимой Украине.

Сайт "Сегодня" собрал самые шокирующие факты о Наталии Орейро, с помощью которых можно увидеть тенденцию того, как звезда стала прислужником президента-диктатора.

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Стала гражданкой России

Осенью прошлого года Наталья Орейро получила от Путина российские гражданство и паспорт. Если сейчас многие звезды российского шоубиза и простые жители страны-агрессора мечтают отречься от российских документов, потому что считают это позором, то для аргентинской знаменитости быть россиянкой – это гордость.

В ноябре 2021 года Орейро получила российский паспорт.

Артистка объясняла свое желание получить гражданство тем, что якобы хочет отблагодарить таким образом своих российских поклонников. Кстати говоря, Орейро лично подала запрос на получение паспорта РФ.

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Однажды я пошла в посольство России в Аргентине по разным вопросам. Я так часто путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я это оформить официально. Я сказала, что для меня это было бы честью, – говорила актриса в одном из интервью.

Звезда даже заявляла, что она "больше россиянка, чем Жерар Депардье". Честно говоря, такой себе повод для гордости.

Кстати, также у Натальи есть паспорта Уругвая и Испании.

Наталья – гражданка трех стран

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Недвижимость в РФ и "российская душа"

После того как Орейро стала гражданкой диктаторской страны, она заявила , что не прочь приобрести дачу на России, когда выйдет на пенсию. Фанатка Путина рассказывала, что приезжает в РФ как к себе домой.

Путинистка Орейро в Москве

Орейро признавалась, что "домашнюю атмосферу" на России ощутила еще во время первой поездки в Москву в 2001 году.

Я увидела тысячи матрешек, лица которых довольно сильно походили на мое. И тогда я поняла, что вполне могла родиться в России. К тому же у меня российское имя, и поэтому я всегда чувствовала себя внутри этой истории, – говорила кинозвезда.

Любовь к кокошникам

Если вы не знали, то Орейро еще и занимается певческой карьерой. В 2014 году, когда РФ незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, звезда совершила тур по России под названием "Наша Наташа". Цинизм зашкаливает!

В 2014 году Орейро устроила тур по 19 городам РФ

Орейро считает себя российской матрешкой

Также знаменитость уже успела выпустить несколько клипов, где она, конечно же, упоминала РФ. Так, в видеоработе на песню United by love 2018 года, которую Орейро написала для Чемпионата мира по футболу, звезда появилась в кокошнике и спела некоторые фразы на русском.

Скриншот с видео

Три года назад Наталья Орейро посвятила клип стране-агрессору – To Russia with Love (В России с любовью). Но вместо признаний в любви путинской РФ, звезда лучше бы противостояла диктаторскому режиму.

Ведение соцсетей на русском

Наталья Орейро учит русский язык, наверное, чтобы также "отблагодарить своих русских поклонников". Свой аккаунт в Instagram звезда ведет на двух языках – испанском и русском.

В соцсети она публикует много фото из разных ивентов, проводимых в РФ. Похоже, что актриса живет в параллельной реальности. Потому что в голове не укладывается, как аргентинская знаменитость может поддерживать кровавый режим?!

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Напомним, что в начале апреля Жерар Депардье открыто осудил "друга" Путина за нападение на Украину.

Также недавно свой день рождения праздновал еще один путинист Филипп Киркоров. Мы вспоминали о его наиболее шокирующих выходках.