Погибла Мисс США-2019 Чесли Крист: кем работала и как жила красавица

Модель и телеведущая Чесли Крист покончила с собой 31 января. До сих причины такого поступка девушки выясняют родные и следствие.
Жизнь погибшей Чесли была полна публичных мероприятий, успешных проектов и повышенного внимания со стороны фанатов. Чесли также активно поддерживала движение Black Lives Matter.
Еще до своего участия в конкурсах красоты Крист успела завоевать признание общественности.
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Адвокатская карьера
Чесли Крист была не только самой красивой девушкой Америки, но и весьма успешным адвокатом. Сразу же после окончания юридического факультета в университете Чесли начала строить карьеру.
Будущая мисс Америка разбирала сложные гражданские дела и работала в качестве адвоката на безоплатной основе. Участвовала в масштабном проекте "Похоронены заживо", который помогал клиентам, приговоренным к пожизненному заключению.
Мисс США и Мисс Вселенная
Пробовать себя в конкурсах красоты Чесли начала еще в студенческие годы, но первые попытки были не весьма удачными.
После двух провальных попыток Крист все же получила корону "Мисс Северная Каролина-2019" и смогла принять участие в главном конкурсе красоты страны.
Чесли Крист стала самой взрослой обладательницей титула "Мисс США-2019", получив эту награду в 28 лет. После чего получила возможность представлять Америку на международном конкурсе "Мисс Вселенная", где вошла в десятку лучших участниц.
Работа корреспондентом
Участие в масштабных конкурсах красоты принесли Чесли любовь поклонников и пристальное внимание. Не удивительно, что девушку пригласили работать на телеканал Extra.
На счету модели большое количество интервью с американскими и мировыми знаменитостями, среди которых Риана, Эмилия Кларк и другие.
За свою работу журналистом Крист получила престижную награду от премии "Эмми".
Напомним, что 30 января ушел из жизни советский актер Леонид Куравлев. "Сегодня" вспомнили лучшие роли артиста.