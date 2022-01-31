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Погибла Мисс США-2019 Чесли Крист: кем работала и как жила красавица

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 13:02
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Трагическое известие о смерти обладательницы титула "Мисс США-2019" всколыхнуло Сеть. Чем прославилась Чесли Крист кроме модельной карьеры
Что известно о погибшей Мисс США-2019 Чесли Крист
Что известно о погибшей Мисс США-2019 Чесли Крист / Фото: Instagram

Модель и телеведущая Чесли Крист покончила с собой 31 января. До сих причины такого поступка девушки выясняют родные и следствие.

Жизнь погибшей Чесли была полна публичных мероприятий, успешных проектов и повышенного внимания со стороны фанатов. Чесли также активно поддерживала движение Black Lives Matter.

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Еще до своего участия в конкурсах красоты Крист успела завоевать признание общественности.

Мисс США-2019 имела очень активную гражданскую позицию
Мисс США-2019 имела очень активную гражданскую позицию

Адвокатская карьера

Чесли Крист была не только самой красивой девушкой Америки, но и весьма успешным адвокатом. Сразу же после окончания юридического факультета в университете Чесли начала строить карьеру.

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Чесли Крист была успешным адвокатом
Чесли Крист была успешным адвокатом

Будущая мисс Америка разбирала сложные гражданские дела и работала в качестве адвоката на безоплатной основе. Участвовала в масштабном проекте "Похоронены заживо", который помогал клиентам, приговоренным к пожизненному заключению.

Мисс США и Мисс Вселенная

Пробовать себя в конкурсах красоты Чесли начала еще в студенческие годы, но первые попытки были не весьма удачными.

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После двух провальных попыток Крист все же получила корону "Мисс Северная Каролина-2019" и смогла принять участие в главном конкурсе красоты страны.

Крист представляла штат Северная Каролина на Мисс США
Крист представляла штат Северная Каролина на Мисс США

Чесли Крист стала самой взрослой обладательницей титула "Мисс США-2019", получив эту награду в 28 лет. После чего получила возможность представлять Америку на международном конкурсе "Мисс Вселенная", где вошла в десятку лучших участниц.

Чесли стала одной из десяти лучших участниц Мисс Вселенная-2019
Чесли стала одной из десяти лучших участниц Мисс Вселенная-2019

Работа корреспондентом

Участие в масштабных конкурсах красоты принесли Чесли любовь поклонников и пристальное внимание. Не удивительно, что девушку пригласили работать на телеканал Extra.

Крист вела шоу на американском ТВ
Крист вела шоу на американском ТВ

На счету модели большое количество интервью с американскими и мировыми знаменитостями, среди которых Риана, Эмилия Кларк и другие.

За свою работу журналистом Крист получила престижную награду от премии "Эмми".

Чесли Крист и Рианна
Чесли Крист и Рианна

Напомним, что 30 января ушел из жизни советский актер Леонид Куравлев. "Сегодня" вспомнили лучшие роли артиста.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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