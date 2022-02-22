Кайлу Маклахлену – 63! Как сейчас живет и выглядит звезда Твин Пикс

22 февраля актер отмечает день рождения. Рассказываем, как изменился за это время кумир миллионов и чем он занимается

Сегодня Кайлу Маклахлену исполнилось 63! / Фото: скриншот, kyle_maclachlan

Миллионы зрителей знают Кайла Маклахлена благодаря роли загадочного и харизматичного агента ФБР Дэйла Купера, которую он отлично исполнил в культовом сериале Дэвида Линча. За эти годы артист сыграл не в одном десятке фильмов. А недавно он даже принял участие в модном показе Prada. Стоит отметить, что Маклахлен снимался и в других картинах режиссера "Твин Пикс", с которым у него завязалась крепкая дружба.

Что сейчас с Кайлом Маклахленом и как он выглядит – читайте в материале "Сегодня".

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Как мы уже вспоминали, фильмография актера – насыщенная и разнообразная. Звезда кино до сих пор снимается в проектах! Зрители видела Кайла в главных ролях в "Отчаянных домохозяйках" и "Эффект спускового крючка".

В 2018 году фанаты Маклахлена увидели своего любимца в фильме "Тайна дома с часами".

Актер в "Отчаянных домохозяйках" и "Тайна дома с часами". / Фото: скриншот

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Через год артист появился в образе Дэвида Сетона в американской спортивной драме "Птица высокого полета". Затем он снялся в короткометражке "Нерешительная".

В 2020 году в фильмографии Маклахлена появился новый проект. Артисту достался персонаж Карлок в криминальной драме "Лицо со шрамом", где главную роль сыграл Том Харди.

Кадр из фильма "Лицо со шрамом" / Фото: скриншот

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Несмотря на плотный рабочий график, Кайл не забывает и о поклонниках. В Instagram он регулярно постит фото с кинопоказов, отдыха и тому подобное.

А что же на любовном фронте у 63-го секс-символа? Как мы знаем, у артиста было много романов (Еще бы! Женщины просто не могли устоять перед таким красавцем ). Он встречался и с моделями, и с актрисами-коллегами по съемкам. Однако чувства быстро угасали и отношения исчезали.

Женщину всей жизнь Маклахлен встретил летом 1999 года. Тогда судьба свела актера с журналисткой Дезри Грубер.

Кайл и Дезри / Фото: Getty Images

В 2002 году Кайл и его избранница сыграли свадьбу. А через шесть лет жена подарила артисту сына Коллума Лайона.

Маклахлен с женой и сыном. / Фото: Instagram

Сейчас звездное семейство живет на Манхэттене в собственном доме. Также у них есть два домашних любимца.

По словам Кайла, с Дезри его связывают общие интересы и сходство характера. Им нравятся те же фильмы, они любят отдыхать вместе на юге Франции или кататься под парусом.

Маклахлен с семьей. / Фото: Instagram

Сейчас Маклахлен полностью седой. Но из-за работы в кино волосы ему приходится регулярно красить – цвет актер выбирает максимально натуральный.

Можно сказать, что и в 20, и в 60 Кайл Маклахлен выглядит прекрасно! С годами он лишь приобретает тот эстетический шарм и какую-то приятную привлекательность!

Ранее мы писали, как изменились другие звезды "Твин Пикc". Смотрите фото тогда и сейчас.