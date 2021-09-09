Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Откровения Зиброва

Соловий в Playboy

На Лесю напали

Кино в Венеции

Лоуренс беременна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Кем работают и чем занимаются первые леди, пока их мужья управляют страной

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
9 сентября, 18:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не все супруги президентов становятся домохозяйками после того, как их мужья занимают пост главы государства. Узнайте больше о профессиях первых леди и их увлечениях
Чем занимаются первые леди - жены президентов разных стран
Чем занимаются первые леди - жены президентов разных стран / Фото: Getty Images

Быть хозяйкой Белого дома или преподавателем в колледже? Первая леди США, Джил Байден, выбрала второй вариант. В конце концов, зачем изменять делу всей своей жизни? Джилл, которая ранее дала откровенное интервью, была учителем до того, как ее супруг, Джо Байден, стал президентом США. Теперь Джилл продолжает свою работу – она преподает два раза в неделю.

Джилл была и остается преподавателем английского языка и литературы последние 40 лет. Во время пандемии она давала уроки онлайн, а теперь вернулась в колледж, с курсом написания академических эссе.

Реклама

Джилл Байден
Джилл Байден / Фото: Getty Images

Супруга президента, которая ходит на работу, удивительно даже для демократической Америки. Хотя предшественницу Джилл, Меланию Трамп, наоборот критиковали за пассивность. Мол, предпочитала жить в Нью-Йорке, а не Вашингтоне и продолжала раскручивать собственный бренд часов и украшений. И, собственно, для рекламы товара использовала сайт Белого дома.

Мелания Трамп в платье Monique Lhuillier
Мелания Трамп в платье Monique Lhuillier / Фото: Getty Images

Реклама

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, как и Джилл Байден остается в профессии. Хоть и раньше она преподавала в школе (и была учителем Эммануэля), теперь Брижит возглавляет Институт профессий и занятости, читает лекции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит / Фото: AFP

Не сидела в четырех стенах Елисейского дворца и Карла Бруни. Манекенщица вышла замуж за экс-президента Николя Саркози и продолжила деятельность в мире моды. А еще начала карьеру певицы. Мужу-президенту заявила: выбирать между ним и музыкой – не может. И Саркози этого и не требовал.

Реклама

Карла Бруни
Карла Бруни / Фото: AFP

Первая леди Китая Пэн Лиюань также поет. И до брака с влиятельным политиком Азии, Си Цзиньпином, была популярной исполнительницей народных песен. Впрочем, высокому статусу и высокая должность – Пен возглавила Академию искусств и до сих пор выступает на новогодних концертах для китайского телевидения.

Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань
Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань / Фото: Getty Images

Подробнее о том, чем занимаются первые леди – в сюжете:

Ранее Джилл Байден появилась на открытии Олимпиады в Токио в ретрообразе.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Украинская премьера. Драма "Відблиск"
Почему зрители аплодировали 10 минут
Все обсуждают
Концерт "Мумий Тролля" в Киеве
Что там было?
Как вам образ Леди Ле?
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять