Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Одкровення Зіброва

Соловій в Playboy

На Лесю накинулися

Кіно у Венеції

Лоуренс вагітна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ким працюють і чим займаються перші леді, поки їхні чоловіки керують країною

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 18:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не всі дружини президентів стають домогосподарками після того, як їхні чоловіки займають посаду глави держави. Дізнайтеся більше про професії перших леді і їхні захоплення
Чим займаються перші леді - дружини президентів різних країн
Чим займаються перші леді - дружини президентів різних країн / Фото: Getty Images

Бути господинею Білого дому або викладачкою в коледжі? Перша леді США, Джил Байден, вибрала другий варіант. Зрештою, навіщо змінювати справі всього свого життя? Джилл, яка раніше дала відверте інтерв'ю, була вчителем до того, як її чоловік, Джо Байден, став президентом США. Тепер Джилл продовжує свою роботу – вона викладає два рази на тиждень.

Джилл була і залишається викладачем англійської мови і літератури останні 40 років . Під час пандемії вона давала уроки онлайн, а тепер повернулася в коледж з курсом написання академічних есе.

Реклама

Джилл Байден
Джилл Байден / Фото: Getty Images

Дружина президента, яка ходить на роботу, дивно навіть для демократичної Америки. Хоча попередницю Джилл, Меланію Трамп, навпаки критикували за пасивність. Мовляв, вважала за краще жити в Нью-Йорку, а не Вашингтоні і продовжувала розкручувати власний бренд годинників і прикрас. І, власне, для реклами товару використовувала сайт Білого дому.

Меланія Трамп у сукні Monique Lhuillier
Меланія Трамп у сукні Monique Lhuillier / Фото: Getty Images

Реклама

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона, Бріжит Макрон, як і Джилл Байден залишається в професії. Хоч раніше вона викладала в школі (і була вчителем Еммануеля), тепер Бріжит очолює Інститут професій і зайнятості, читає лекції.

/ Фото: AFP

Не сиділа в чотирьох стінах Єлисейського палацу і Карла Бруні. Манекенниця вийшла заміж за експрезидента Ніколя Саркозі і продовжила діяльність у світі моди. А ще почала кар'єру співачки. Чоловікові-президенту заявила: вибирати між ним і музикою – не може. І Саркозі цього і не вимагав.

Реклама

Карла Бруні
Карла Бруні / Фото: AFP

Перша леді Китаю Пен Ліюань також співає. І до шлюбу з впливовим політиком Азії, Сі Цзіньпіном, була популярною виконавицею народних пісень. Втім, високому статусу і висока посада – Пен очолила Академію мистецтв і досі виступає на новорічних концертах для китайського телебачення.

Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань
Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань / Фото: Getty Images

Детальніше про те, чим займаються перші леді – в сюжеті:

Раніше Джилл Байден з'явилася на відкритті Олімпіади в Токіо в ретрообразі.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Українстка прем'єра. Драма "Відблиск"
Чому глядачі аплодували 10 хвилин
Всі обговорюють
Концерт "Мумій Троля" в Києві
Що там було?
Як вам образ Леді Ле?
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти