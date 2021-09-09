Ким працюють і чим займаються перші леді, поки їхні чоловіки керують країною

Не всі дружини президентів стають домогосподарками після того, як їхні чоловіки займають посаду глави держави. Дізнайтеся більше про професії перших леді і їхні захоплення

Чим займаються перші леді - дружини президентів різних країн / Фото: Getty Images

Бути господинею Білого дому або викладачкою в коледжі? Перша леді США, Джил Байден, вибрала другий варіант. Зрештою, навіщо змінювати справі всього свого життя? Джилл, яка раніше дала відверте інтерв'ю, була вчителем до того, як її чоловік, Джо Байден, став президентом США. Тепер Джилл продовжує свою роботу – вона викладає два рази на тиждень.

Джилл була і залишається викладачем англійської мови і літератури останні 40 років . Під час пандемії вона давала уроки онлайн, а тепер повернулася в коледж з курсом написання академічних есе.

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Джилл Байден / Фото: Getty Images

Дружина президента, яка ходить на роботу, дивно навіть для демократичної Америки. Хоча попередницю Джилл, Меланію Трамп, навпаки критикували за пасивність. Мовляв, вважала за краще жити в Нью-Йорку, а не Вашингтоні і продовжувала розкручувати власний бренд годинників і прикрас. І, власне, для реклами товару використовувала сайт Білого дому.

Меланія Трамп у сукні Monique Lhuillier / Фото: Getty Images

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Дружина президента Франції Еммануеля Макрона, Бріжит Макрон, як і Джилл Байден залишається в професії. Хоч раніше вона викладала в школі (і була вчителем Еммануеля), тепер Бріжит очолює Інститут професій і зайнятості, читає лекції.

/ Фото: AFP

Не сиділа в чотирьох стінах Єлисейського палацу і Карла Бруні. Манекенниця вийшла заміж за експрезидента Ніколя Саркозі і продовжила діяльність у світі моди. А ще почала кар'єру співачки. Чоловікові-президенту заявила: вибирати між ним і музикою – не може. І Саркозі цього і не вимагав.

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Карла Бруні / Фото: AFP

Перша леді Китаю Пен Ліюань також співає. І до шлюбу з впливовим політиком Азії, Сі Цзіньпіном, була популярною виконавицею народних пісень. Втім, високому статусу і висока посада – Пен очолила Академію мистецтв і досі виступає на новорічних концертах для китайського телебачення.

Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань / Фото: Getty Images

Детальніше про те, чим займаються перші леді – в сюжеті:

Раніше Джилл Байден з'явилася на відкритті Олімпіади в Токіо в ретрообразі.