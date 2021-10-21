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Ким Кардашьян – 41! Мы собрали самые нелепые и забавные фото звезды

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 октября, 18:30
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Звезда американского реалити-шоу "Семейство Кадашьян" Ким Кардашьян сегодня отмечает именины – знаменитости исполняется 41 год. Мы решили сделать подборку ее самых веселых снимков
Ким Кардашьян отмечает День рождения
Ким Кардашьян отмечает День рождения / Фото: Getty Images, скриншот

Самая известная из семейства Кардашьян регулярно снимается в роскошных фотосессиях и украшает обложки мировых журналов о знаменитостях. Но наиболее популярными фотографиями Ким, которую недавно заметили с бывшем мужем Канье Уестом, оказались совсем не профессиональные снимки.

Фотографы часто на камеру "ловят" забавные гримасы звезды, ведь Ким никогда не стесняется показывать свои искренние эмоции – даже на важных мероприятиях:

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Фото: 9gag.com

После упорной работы в спортзале знаменитость предпочитает жадно откусывать кусочки пиццы:

Фото: кадр из видео

Покривляться на камеру со старшей дочерью Норт любимое занятие Кимберли:

Фото: Instagram

Фотография плачущей Ким из реалити-шоу облетел всю сеть и стала настоящим интернет-мемом:

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Фото: кадр из ТВ-шоу Keeping Up with the Kardashians

На снимках папарацци фигура телезвезды уже не кажется такой идеальной: целлюлит есть у всех, даже у Ким Кардашьян.

Фото: Pinterest

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Марина Григоренко
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