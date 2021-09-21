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Кристина Орбакайте удивила Сеть кардинальной сменой имиджа (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 сентября, 13:46
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Популярная певица Кристина Орбакайте опубликовала фото в новом образе. В Сети стали обсуждать смену имиджа
Кристина Орбакайте предстала в образе брюнетки
Кристина Орбакайте предстала в образе брюнетки / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кто-то весной решается на перемены во внешности, а в семье Аллы Пугачевой решают экспериментировать осенью. Правда, Кристина Орбакайте сделала это ради роли в новом российском сериале. Певица опубликовала фото, на которых предстала в образе брюнетки. Для роли артистка надела парик.

Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке — сериал „Тест на беременность", третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре, – написала Орбакайте в Instagram

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики считают, что Кристине Орбакайте идет быть брюнеткой, а другие советуют не экспериментировать с имиджем.

  • "Не узнала вас, Кристина. Непривычно видеть вас брюнеткой"
  • "Очень красиво"
  • "Вам очень идет этот цвет"
  • "Ничего не красиво, сразу возраст прибавился лет на десять. Светлый цвет лучше. Тогда образ милый, женственный, нежный и намного моложе своих лет!"

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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