Кристина Орбакайте удивила Сеть кардинальной сменой имиджа (фото)

Кто-то весной решается на перемены во внешности, а в семье Аллы Пугачевой решают экспериментировать осенью. Правда, Кристина Орбакайте сделала это ради роли в новом российском сериале. Певица опубликовала фото, на которых предстала в образе брюнетки. Для роли артистка надела парик.
Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке — сериал „Тест на беременность", третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре, – написала Орбакайте в Instagram
В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики считают, что Кристине Орбакайте идет быть брюнеткой, а другие советуют не экспериментировать с имиджем.
- "Не узнала вас, Кристина. Непривычно видеть вас брюнеткой"
- "Очень красиво"
- "Вам очень идет этот цвет"
- "Ничего не красиво, сразу возраст прибавился лет на десять. Светлый цвет лучше. Тогда образ милый, женственный, нежный и намного моложе своих лет!"
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