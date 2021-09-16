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Ксения Собчак ответила хейтерам, которые припомнили ей бывшего супруга (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 11:58
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Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов появились вместе на праздничном мероприятии. Но поклонникам Собчак не понравилось, что она идеализирует своего супруга
Бывший супруг Собчак, Максим Виторган - слева, Константин Богомолов - справа
Бывший супруг Собчак, Максим Виторган - слева, Константин Богомолов - справа / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак, которая на днях вспомнила свою свадьбу в катафалке, поделилась с поклонниками новым фото с супругом. В посте телеведущая назвала его "идеальным", что, видимо, не понравилось поклонникам. Они припомнили ей бывшего супруга Максима Виторгана, с которым у нее распался брак из-за нового романа.

Фотографией Ксения Собчак поделилась в своем Instagram.

"Идеальный Муж" закатил прекрасную вечеринку в честь закрытия спектакля и открытия Фонда Михоэлса. На вечеринке, которая неожиданно "ушла в ночь" энергия жизни победила энергию смерти, жаль, что про МХАТ нельзя сказать того же, – написала Ксения Собчак.

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Поклонники намекнули Собчак, что бывший супруг для нее когда-то тоже был "идеальным". Но телеведущая ответила и объяснила, что у них с Максимом Виторганом прекрасные отношения.

  • "У вас у всех сначала идеальный, а потом раз развод, и такой сякой"
  • "У меня фазы "такой сякой" в отношении близких никогда нет. С папой Платона мы в прекрасных отношениях", – ответила Собчак.
Скриншот Instagram

Напомним, что Ксения Собчак развелась со своим бывшим супругом Максимом Виторганом в 2019 году. На тот момент уже ходили слухи о том, что у телеведущей роман с Константином Богомоловым. Вскоре они официально заявили, что состоят в отношениях и сыграли помпезную свадьбу.

Смотрите в ролике, как звезды случайно встречали своих бывших:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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