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Ксенія Собчак посварилася з Тіною Канделакі через ревнощі до свого коханого

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
29 липня, 21:21
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Раніше ходили чутки про те, що 10 років тому близьких подруг роз'єднав спільний бізнес. Про це також говорила і Ксенія, але в новому інтерв'ю Тіна спростувала цю інформацію
Тіна Канделакі та Ксенія Собчак посварилися через чоловіка
Тіна Канделакі та Ксенія Собчак посварилися через чоловіка / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/tina_kandelaki

Як виявилося, Ксенія Собчак, яка нещодавно показала свою розтяжку, просто приревнувала свого чоловіка до Тіни. Тоді Собчак перебувала в стосунках з російським політиком Сергієм Капковим.

Тіна зустрілася з Сергієм на одному із заходів і запросила його обговорити футбол. Для довідки: зараз Тіна – генеральний продюсер спортивного телеканалу, тому їй ця тема близька.

Ми приїхали поговорити про футбол. Сидимо розмовляємо, на телефони не відволікаємося. І, мабуть, Ксенія йому чи то писала, то чи дзвонила, не знаю. У мене є два свідки цієї історії – сам Сергій і мій чоловік. Але потім мені приходить смс стосовно Сергія про те, що я себе дуже неправильно, некрасиво веду, знаючи, що вони зустрічаються, тобто нібито я мучу з Капковим, – поділилася Канделакі в інтерв'ю Надії Стрілець.

Ксенія Собчак і Сергій Капков
Ксенія Собчак і Сергій Капков / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Канделакі підкреслила, що після цього вона зрозуміла – Ксенія їй не довіряє, а значить про дружбу не може бути й мови. Тіна впевнена, що все тримається на довірі.

Ксенія, безумовно, неординарна, яскрава, незвичайна людина. Мені вистачає сили волі це визнати, і я це завжди визнавала. Інакше, я б не працювала і не дружила. Ми з нею одна одній як партнерки, друзі та товариші категорично не підходимо, тому що критерії дружби у нас різні. Це не говорить про те, що хтось із нас краще, а хтось гірше. Це говорить про те, що ми дві абсолютно різні людини, – сказала Тіна.

Раніше Ксенія Собчак висловилася про скандал Філіпа Кіркорова і Нателли Крапівіної.

Дивіться інтерв'ю Тіни Канделакі:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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