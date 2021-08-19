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Кто самые высокооплачиваемые звезды Голливуда – их гонорары впечатляют

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 августа, 15:26
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Стриминговые сервисы готовы предложить самые высокие зарплаты голливудским актерам и актрисам
Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда
Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда / Фото: Getty Images

Издание Variety опубликовало рейтинг внушительных гонораров звезд. Самым высокооплачиваемым актером считается звезда "бондианы" Дэниел Крейг. Стриминговый сервис Netflix за участие в сиквеле "Достать ножи" заплатил актеру примерно 100 миллионов долларов.

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Дэниел Крейг
Дэниел Крейг / Фото: Getty Images

На втором месте — Дуэйн Джонсон. За фильм "Красное уведомление" он получил от Amazon 50 миллионов долларов.

Третью позицию делят Уилл Смит за фильм "Король Ричард" и Дензел Вашингтон за картину "Дьявол в деталях". Им HBO MAX по 40 миллионов долларов.

Уилл Смит
Уилл Смит / Фото: Getty Images

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Далее в списке идет Леонардо Дикаприо. За картину "Не смотри вверх" он от Netflix получил 30 миллионов долларов. Такую же сумму заплатили Марку Уолбергу за "Правосудие Спенсер".

А вот самыми высокооплачиваемыми актрисами благодаря Netflix стали Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс. Благодаря фильму "Не смотри вверх" Дженнифер стала богаче на 25 миллионов долларов. Столько же получила Джулия за картину "Оставь мир позади".

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Кто из звезд попал в скандал из-за того, что просил деньги у поклонников:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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