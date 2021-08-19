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Деніел Крейг – найбільш високооплачувана зірка Голлівуду. Хто ще потрапив до рейтингу Variety

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 серпня, 15:26
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Стрімінгові сервіси готові запропонувати найвищі зарплати голлівудським акторам і актрисам
Найбільш високооплачувані актори Голлівуду
Найбільш високооплачувані актори Голлівуду / Фото: Getty Images

Видання Variety опублікувало рейтинг вражаючих гонорарів зірок. Найбільш високооплачуваним актором вважається зірка "бондіани" Деніел Крейг. Стрімінговий сервіс Netflix за участь в сіквелі "Дістати ножі" заплатив акторові приблизно 100 мільйонів доларів.

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Деніел Крейг
Деніел Крейг / Фото: Getty Images

На другому місці – Дуейн Джонсон. За фільм "Червоне повідомлення" він отримав від Amazon 50 мільйонів доларів.

Третю позицію ділять Вілл Сміт за фільм "Король Річард" і Дензел Вашингтон за картину "Диявол в деталях". Їм HBO MAX по 40 мільйонів доларів.

ВІлл Сміт
ВІлл Сміт / Фото: Getty Images

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Далі в списку йде Леонардо Дікапріо. За картину "Не дивись вгору" він від Netflix отримав 30 мільйонів доларів. Таку ж суму заплатили Марку Уолбергу за "Правосуддя Спенсер".

А ось найбільш високооплачуваними актрисами завдяки Netflix стали Дженніфер Лоуренс і Джулія Робертс. Завдяки фільму "Не дивися вгору" Дженніфер стала багатшою на 25 мільйонів доларів. Стільки ж отримала Джулія за картину "Залиш світ позаду".

Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Зарплати зірок згідно з рейтингом Variety:

Скріншот
Скріншот / Фото: Variety

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Хто із зірок потрапив в скандал через те, що просив гроші у шанувальників:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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