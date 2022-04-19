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"Би-2" пробили дно цинизма: отменив концерт в Киеве, они предложили украинцам приехать на их шоу... в Москву!

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19 апреля, 15:22
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Появилась информация, которая не укладывается в голове всех адекватных людей, жизнь которых разделила российская война на до и после
"Би-2" показали свое истинное лицо
"Би-2" показали свое истинное лицо / Фото: открытые источники, скриншот

"Би-2" — белорусская и российская рок-группа. Когда-то у Шуры и Левы было много поклонников в Украине. Но их гражданская позиция их буквально похоронила. Сейчас коллектив в центре скандала, который просто ужасает своим цинизмом.

Российская война в Украине стала лакмусовой бумагой, отсеявшей врагов украинского народа и обнажив всех лебезящих перед кровавым путинским режимом. От рокеров из "Би-2" ждали манифеста, но они лишь стыдливо опубликовали черный квадрат и написали "Нет войне" в момент, когда Россия начала бомбежку мирных украинских городов. А после даже это минимальное проявление человечности группа удалила! И все почему? Потому что деньги не пахнут, а впереди концерт в Москве.

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Но они в своем безумии зашли еще дальше. На этой неделе они, отменив свой концерт в Киеве 21 мая, разослали в письмах предложение обменять свои билеты на...московский концерт в Лужниках!

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В какой реальности надо жить, чтобы предложить украинцам ехать в Мордор, дабы повеселиться на концерте "Би-2", когда РФ – сейчас главная страна-агрессор мира и уничтожает наши города, убивая людей и мародерствуя. И все это под лживыми лозунгами и заливание в уши россиян лжи и пропаганды.

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Каких-либо сомнений касательно "Би-2" ни у кого больше не остается. Эти "голуби мира" на служба у российского зла.

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Также на этой неделе обсуждают: "Отмененная" Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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