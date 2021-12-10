Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Тринчер

Курьез с Сарой

Фотошоп Чеховой

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Максим Галкин похвастался игрушкой сына ценой почти 13 000 грн (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 09:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Максим Галкин регулярно делится в Instagram новыми достижениями и талантами их с Аллой Пугачевой детей
Максим Галкин показал коллекционную игрушку сына Гарри
Максим Галкин показал коллекционную игрушку сына Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В Сети всегда рады видеть новые публикации Максима Галкина с детьми. Под каждой новой фотографией Гарри и Лизы за несколько минут появляется огромное количество комментариев. На этот раз звездный папа решил показать, какой рояль собрал Гарри из конструктора.

Гарри закончил рояль LEGO. Вы можете себе это представить?!" – сказал артист, показывая игрушечный музыкальный инструмент.

Реклама

Сын Аллы Пугачевой рассказал папе, что рояле может даже играть, если к нему подключить колонку.

Это игрушка является коллекционной. Стоимость такого рояля 12 999 грн.

Скриншот: antoshka.ua

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять