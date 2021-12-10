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Максим Галкін похвалився іграшкою сина ціною майже 13 000 грн (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 09:07
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Максим Галкін регулярно ділиться в Instagram новими досягненнями та талантами їх з Аллою Пугачовою дітей
Максим Галкін показав колекційну іграшку сина Гаррі
Максим Галкін показав колекційну іграшку сина Гаррі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У Мережі завжди раді побачити нові публікації Максима Галкіна з дітьми. Під кожною новою фотографією Гаррі та Лізи за кілька хвилин з'являється величезна кількість коментарів. Цього разу зірковий тато вирішив показати, який рояль зібрав Гаррі з конструктора.

Гаррі закінчив рояль LEGO. Ви можете собі це уявити? – сказав артист, показуючи іграшковий музичний інструмент.

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Син Алли Пугачової розповів татові, що рояль може навіть грати, якщо до нього підключити стовпчик.

Ця іграшка є колекційною. Вартість такого роялю 12999 грн.

Скріншот: antoshka.ua

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах та знають англійську та французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза та Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде актрисою – в Мережі не раз розчулювалися її акторським навичкам.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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