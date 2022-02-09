Максим Галкин показал дом в Одессе, в котором жил в детстве

Максим Галкин решил на этот раз на своей страничке в Instagram пообщаться с подписчиками

Максим Галкин вспомнил о детстве в Украине / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист отвечал на вопросы поклонников. Кто-то, конечно же, интересовался браком Галкина и Пугачевой, кто-то спрашивал о детях, о замке. Общаясь с фолловерами, Максим вспомнил о детстве в Одессе. По просьбе поклонников он показал дом, в котором жил в Одессе.

Детство артиста прошло в обычной панельке-свечке на седьмом этаже.

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Детство Максима Галкина в Украине

Отец Максима Галкин был военным, поэтому семья часто переезжала. Когда будущему юмористу было семь лет, он вместе с родителями приехал в Одессу. Семья прожила в Украине три года.

Я одессит. Ну и что, что я родился в Москве! Это сущий пустяк, случайность. С Одессой связано мое детство, здесь родились мои мама, бабушка, прадедушка и дедушка, – говорил в одном из интервью Галкин.

Похоже, иногда Максим Галкин все-таки вспоминает о своих детстве в Украине. Как-то сын юмориста сыграл на пианино свою любимую песню на украинском языке "Ой, на горі та й женці жнуть"

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Напомним, в ноябре прошлого года мужу Аллы Пугачевой запретили въезд в Украину. Максим Галкин никак не прокомментировал решение Минкульта.