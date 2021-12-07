Миллионы фолловеров за секунду: участники k-pop группы BTS зарегистрировались в Instagram

Южнокорейская группа BTS решила взять паузу в музыкальной карьере, но перед этим все ее участники завели отдельные аккаунты в соцсети

Участники группы BTS зарегистрировались в Instagram / Фото: instagram.com/bts.bighitofficial

Пожалуй самый популярный в мире бойз-бэнд – BTS – уходит в бессрочный отпуск. Об этом стало известно из официального Twitter лейбла Big Hit Music, где записывается южнокорейский коллектив.

Реклама

Но для фанатов BTS есть и хорошая новость. Хотя, я уверена, они и так уже все знают. Так, участники группы создали свои собственные аккаунты в Instagram. Меньше чем за сутки на каждого из них подписалось более 16 млн пользователей.

Реклама

Кто такие BTS

Это K-pop, хип-хоп, R&B коллектив, состоящий из семи участников: RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.

Реклама

Название группы расшифровывается как Beyond The Scene. Ребята получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings (2016), который считался одним из самых успешных в их карьере.

В этом году BTS стали триумфаторами премии American Music Awards, получив сразу несколько главных наград, включая "Артист года" и "Лучший поп-дует или группа".

BTS – 'Butter' @ 2021 American Music Awards

Еще новости по теме: