Миллионы фолловеров за секунду: участники k-pop группы BTS зарегистрировались в Instagram

Пожалуй самый популярный в мире бойз-бэнд – BTS – уходит в бессрочный отпуск. Об этом стало известно из официального Twitter лейбла Big Hit Music, где записывается южнокорейский коллектив.
[] (+ENG) pic.twitter.com/TLmZTKyISE— BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) December 6, 2021
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Но для фанатов BTS есть и хорошая новость. Хотя, я уверена, они и так уже все знают. Так, участники группы создали свои собственные аккаунты в Instagram. Меньше чем за сутки на каждого из них подписалось более 16 млн пользователей.
Кто такие BTS
Это K-pop, хип-хоп, R&B коллектив, состоящий из семи участников: RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.
Название группы расшифровывается как Beyond The Scene. Ребята получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings (2016), который считался одним из самых успешных в их карьере.
В этом году BTS стали триумфаторами премии American Music Awards, получив сразу несколько главных наград, включая "Артист года" и "Лучший поп-дует или группа".
BTS – 'Butter' @ 2021 American Music Awards
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