Мільйони фоловерів за секунду: учасники k-pop групи BTS зареєструвалися у Instagram

Мабуть найпопулярніший у світі бойз-бенд – BTS – йде у безстрокову відпустку. Про це стало відомо з офіційного Twitter лейблу Big Hit Music, де записується південнокорейський колектив.
[] (+ENG) pic.twitter.com/TLmZTKyISE- BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) December 6, 2021
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Але для фанатів BTS є хороша новина. Хоча, я впевнена, вони й так усе знають. Так, учасники групи створили свої власні акаунти в Instagram. Менше ніж за добу на кожного з них підписалося понад 16 млн користувачів.
Хто такі BTS
Це K-pop, хіп-хоп, R&B колектив, що складається із семи учасників: RM, Чина, Сюгі, Джей-Хоупа, Чиміна, Ві та Джонгука.
Назва гурту розшифровується як Beyond The Scene. Хлопці здобули світове визнання після випуску другого студійного альбому Wings (2016), який вважався одним із найуспішніших в їхній кар'єрі.
Цього року BTS стали тріумфаторами премії American Music Awards, здобувши відразу кілька головних нагород, зокрема "Артист року" та "Кращий поп-дує або гурт".
BTS – 'Butter' @ 2021 American Music Awards
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