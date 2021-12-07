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Мільйони фоловерів за секунду: учасники k-pop групи BTS зареєструвалися у Instagram

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 17:19
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Південнокорейська група BTS вирішила взяти паузу в музичній кар'єрі, та перед цим усі її учасники завели окремі акаунти в соцмережі
Учасники групи BTS зареєструвалися у Instagram
Учасники групи BTS зареєструвалися у Instagram / Фото: instagram.com/bts.bighitofficial

Мабуть найпопулярніший у світі бойз-бенд – BTS – йде у безстрокову відпустку. Про це стало відомо з офіційного Twitter лейблу Big Hit Music, де записується південнокорейський колектив.

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Але для фанатів BTS є хороша новина. Хоча, я впевнена, вони й так усе знають. Так, учасники групи створили свої власні акаунти в Instagram. Менше ніж за добу на кожного з них підписалося понад 16 млн користувачів.

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Хто такі BTS

Це K-pop, хіп-хоп, R&B колектив, що складається із семи учасників: RM, Чина, Сюгі, Джей-Хоупа, Чиміна, Ві та Джонгука.

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Назва гурту розшифровується як Beyond The Scene. Хлопці здобули світове визнання після випуску другого студійного альбому Wings (2016), який вважався одним із найуспішніших в їхній кар'єрі.

Цього року BTS стали тріумфаторами премії American Music Awards, здобувши відразу кілька головних нагород, зокрема "Артист року" та "Кращий поп-дує або гурт".

BTS – 'Butter' @ 2021 American Music Awards

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