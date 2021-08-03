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Мистер Биг возвращается: Криса Нота подловили на съемках сериала "Секс в большом городе" (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
3 августа, 12:00
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В Сети появились первые снимки главного героя и любви всей жизни Керри Брэдшоу, с которым они выясняли отношения прямо посреди улицы Нью-Йорка
Джона Престона подловили на съемках сериала «Секс в большом городе»
Джона Престона подловили на съемках сериала «Секс в большом городе» / Фото: Getty Images

Вопрос вернется ли Мистер Биг в новом сериале "Секс в большом городе" можно считать закрытым. А вот вопрос о том, что происходит у них с экранной "женой" Кэрри Брэдшоу – нет.

Согласно информации, слитой в Сеть, по сюжету нового сериала Кэрри и мужчина ее мечты разведутся. После стольких попыток в предыдущем сериале и фильмах быть вместе и пожениться – это довольно неожиданный поворот.

Но, судя по свежим фото, где экранные супруги эмоционально ругаются посреди улицы с бумагами в руках – у них точно есть какие-то нерешенные проблемы.

Джона Престона подловили на съемках сериала
Джона Престона подловили на съемках сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Актеров заметили на улице в Нью-Йорке во время съемок оной из сцен. Для нее Сару Джессику Паркер одели в элегантный наряд: черный лонгслив Capezio, кремовая юбка-макси в крупный черный горох от Carolina Herrera, туфли-лодочки Duchessa Gardini и шляпа с птицей.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг на сьемках сериала
Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг на сьемках сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Интересно, что подобный головной убор у Кэрри, когда у них была намечена большая свадьба, которая так и не состоялась.

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Актер был традиционно одет в костюм графитового цвета и черные туфли.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг на сьемках сериала
Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг на сьемках сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Теперь поклонники будут с еще большим нетерпением ждать премьеры сериала, чтобы узнать, что же так эмоционально выясняли актеры посреди улицы Нью-Йорка.

Культовый сериал "Секс в большом городе" возвращается – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, кто и почему хейтит героинь сериала "Секс в большом городе".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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