Мистер Биг возвращается: Криса Нота подловили на съемках сериала "Секс в большом городе" (фото)

В Сети появились первые снимки главного героя и любви всей жизни Керри Брэдшоу, с которым они выясняли отношения прямо посреди улицы Нью-Йорка

Джона Престона подловили на съемках сериала «Секс в большом городе» / Фото: Getty Images

Вопрос вернется ли Мистер Биг в новом сериале "Секс в большом городе" можно считать закрытым. А вот вопрос о том, что происходит у них с экранной "женой" Кэрри Брэдшоу – нет.

Согласно информации, слитой в Сеть, по сюжету нового сериала Кэрри и мужчина ее мечты разведутся. После стольких попыток в предыдущем сериале и фильмах быть вместе и пожениться – это довольно неожиданный поворот.

Но, судя по свежим фото, где экранные супруги эмоционально ругаются посреди улицы с бумагами в руках – у них точно есть какие-то нерешенные проблемы.

Джона Престона подловили на съемках сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Актеров заметили на улице в Нью-Йорке во время съемок оной из сцен. Для нее Сару Джессику Паркер одели в элегантный наряд: черный лонгслив Capezio, кремовая юбка-макси в крупный черный горох от Carolina Herrera, туфли-лодочки Duchessa Gardini и шляпа с птицей.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг на сьемках сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Интересно, что подобный головной убор у Кэрри, когда у них была намечена большая свадьба, которая так и не состоялась.

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Актер был традиционно одет в костюм графитового цвета и черные туфли.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг на сьемках сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Теперь поклонники будут с еще большим нетерпением ждать премьеры сериала, чтобы узнать, что же так эмоционально выясняли актеры посреди улицы Нью-Йорка.

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