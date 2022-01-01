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Молода та щаслива: Пугачову не впізнати на новорічних кадрах із сім'єю (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 січня, 17:41
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Максим Галкін опублікував у соцмережі відео з Аллою Борисівною та близнюками – дивіться, як виглядає Примадонна
Максим Галкін поділився сімейним новорічним відео
Максим Галкін поділився сімейним новорічним відео / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сьогодні селебрітіс постять святкові знімки та ранкові пост-новорічні селфі. А Максим Галкін, як зразковий сім'янин, поділився з підписниками коротким відео – артист стоїть в оточенні дітей та жінки.

Алла Борисівна одягла довгу білу шубу та шапку з хутра. Її чоловік також одягнувся у все біле. "З новим роком, сімейка" , – чутно за кадром голос друга Алли та Максима.

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Поруч із парою їхня дочка Ліза, син Гаррі та донька Крістіни Орбакайте – Клавдія.

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Новий рік Алла Борисівна та Максим Галкін зустріли у себе вдома разом із Ігорем Ніколаєвим, Мариною Юдашкіною та іншими. Примадонна, звернувшись до фолловерів, привітала всіх зі святом і зізналася, що загадала опівночі, щоб усе було добре і "не було війни".

Нагадаємо, що 31 грудня Максим Галкін опублікував раритетне новорічне відео з Аллою Пугачовою1995 року.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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