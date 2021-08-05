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Мумий Тролль собрали аншлаг на ВДНХ. С группой выступил Иван Дорн (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
5 августа, 13:59
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Российская группа дала концерт перед многотысячной толпой в Киеве. Несмотря на дождь, фанаты коллектива выстояли до конца шоу
Иван Дорн выступил на концерте Мумий Тролль в Киеве
Иван Дорн выступил на концерте Мумий Тролль в Киеве / Фото: instagram.com/mumiytroll

Российская группа "Мумий Тролль" анонсировала целый тур по Украине. Музыканты уже выступили в Одессе, а впереди у них несколько шоу в Харькове, Мариуполе и Днепре.

Минувшим вечером Илья Лагутенко и его компания отыграли большое шоу на ВДНХ, где собрали многотысячную толпу слушателей. Несмотря на непогоду, украинцы выстояли до конца, подпевали и танцевали под любимые треки.

Киев, это было по-любви, – пишут музыканты о прошедшем концерте на странице в Instagram.

Сюрпризом вечера стал Иван Дорн, который присоединился к "Мумий Тролль" на песне "Карнавала.нет". Соответствующее видео Дорн опубликовал в своем Instagram-профиле.

До этого группа "Мумий Тролль" выступала в Украине в 2017 году.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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