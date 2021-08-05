Мумий Тролль собрали аншлаг на ВДНХ. С группой выступил Иван Дорн (видео)

Российская группа дала концерт перед многотысячной толпой в Киеве. Несмотря на дождь, фанаты коллектива выстояли до конца шоу

Иван Дорн выступил на концерте Мумий Тролль в Киеве / Фото: instagram.com/mumiytroll

Российская группа "Мумий Тролль" анонсировала целый тур по Украине. Музыканты уже выступили в Одессе, а впереди у них несколько шоу в Харькове, Мариуполе и Днепре.

Минувшим вечером Илья Лагутенко и его компания отыграли большое шоу на ВДНХ, где собрали многотысячную толпу слушателей. Несмотря на непогоду, украинцы выстояли до конца, подпевали и танцевали под любимые треки.

Киев, это было по-любви, – пишут музыканты о прошедшем концерте на странице в Instagram.

Сюрпризом вечера стал Иван Дорн, который присоединился к "Мумий Тролль" на песне "Карнавала.нет". Соответствующее видео Дорн опубликовал в своем Instagram-профиле.

До этого группа "Мумий Тролль" выступала в Украине в 2017 году.