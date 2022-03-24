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Названы победители мужского конкурса Mister Global: но у нас сейчас свои эталоны красоты

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24 марта, 10:23
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Популярный конкурс красоты для мужчин подвел свои итоги. Делимся самыми яркими фото, а также показываем свою альтернативу
Подведены итоги конкурса Mister Global
Подведены итоги конкурса Mister Global / Фото: Инстаграм Mister Global

В Таиланде уже в седьмой раз прошел мужской конкурс красоты Mister Global. Мероприятие провели после 2-летней паузы, связанной с пандемией коронавируса. Поэтому конкурса ждали с нетерпением. Участники из самых разных стран проходили разные испытания: в том числе оценивали физическую подготовку и национальные костюмы.

По результатам голосования победителем стал представитель Испании Мигель Анхель Лукас Карраско.

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Поздравляем победителя!

Кстати, а так выглядели самые яркие национальные костюмы участников Mister Global .

Вьетнам

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Доминиканская республика

Таиланд

Южная Африка

Перу

Боливия

США

Добавим также, что у украинских женщин сейчас совершенно другие параметры красоты. Самые красивые, мужественные и надежные для нас – конечно же, наши защитники. Это и знаменитости на фото ниже, и обычные ребята, которые сейчас защищают нашу страну от российского агрессора.

Андрей Хлывнюк / скриншот видео

Дмитрий Дикусар / Instagram

Фагот и Иван Леньо / Facebook

Дэвид Аксельрод / Instagram

Владимир Остапчук / Instagram

YARMAK / Instagram

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