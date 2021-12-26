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Нестареющий Джаред Лето не знает, сколько ему лет на самом деле: видео

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
26 декабря, 12:16
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26 декабря музыканту и актеру Джареду Лето исполнилось 50 лет! Артист ответил на вопрос, который мучает миллионы – почему он не стареет
Джареду Лето - 50!
Джареду Лето - 50! / Фото: instagram.com/jaredleto

И действительно, если сравнить фото Джареда из разных годов, практически невозможно увидеть разницу. Кажется, будто слухи о том, что Лето продал душу дьяволу за вечную молодость (да, так говорят) – вовсе не слухи.

Джаред Лето записал видео для The Ellen Show где ему нужно было угадать, на каком из предложенных фото он моложе, а на каком – старше. Спойлер: он не справился с заданием.

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Интересные факты о Джареде Лето

Будущая звезда, кумир миллионов, секс-символ Голливуда Джаред Лето рос в общине хиппи. Фамилия Лето принадлежит его отчиму, которого мама Джареда встретила после трагической гибели мужа – он покончил с собой.

Для своей первой большой роли фильме "Реквием по мечте" Даррена Аронофски Лето похудел на 13 килограммов, голодовал и два месяца не занимался сексом.

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Уже более 20 лет Джаред Лето не употребляет пищу животного происхождения. При этом он называет себя веганом-обманщиком.

Мяса я, конечно, не ем, но если я окажусь на берегу прекрасной реки, кишащей форелью, то я с удовольствием выловлю самую огромную рыбину и съем ее, – признался он однажды.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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