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Ничего не стесняется: Волочкова выставила в Сеть откровенное фото из бани

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 14:15
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Известная балерина продолжает провоцировать публику откровенными снимками
Анастасия Волочкова выставила в Сеть голое фото
Анастасия Волочкова выставила в Сеть голое фото / Фото: instagram.com/volochkova_art

Пока все обсуждают личную жизнь Анастасии Волочковой, ведь недавно стало известно, что она вернулась к бывшему любовнику, балерина публикует провокационные кадры.

Казалось бы, чем еще может удивить 46-летняя звезда? Волочкова каждый раз доказывает, что ее подписчики еще многого не видели.

Снимок из бани прима-балерина запостила в Instastories. Она добавила короткую подпись: "Свечение сердца".

Анастасия Волочкова показала обнаженную себя на фото
Анастасия Волочкова показала обнаженную себя на фото / Фото: instagram.com/volochkova_art

Кто автор фотографии – остается загадкой. Вероятно, это новый избранник Волочковой, которых она меняет достаточно часто.

Романы балерины всегда активно обсуждались в СМИ. Раньше Анастасия Волочкова встречалась с состоятельными мужчинами: олигархом Сулейманом Керимовым, бизнесменом Вячеславом Лейбманом, нефтяником Бахтияром Салимовым.

Анастасия Волочкова и Олег
Анастасия Волочкова и Олег / Фото: instagram.com/volochkova_art

Недавно она померилась с бывшим по имени Олег. Анастасия встречалась с ним в течение 10 месяцев. Пара то расставалась, то мирилась. Балерина долгое время скрывала лицо своего избранника.

После она связалась с Сергеем Кузнецовым, которого разыскивают в Украине.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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