Нічого не соромиться: Волочкова виставила у Мережу відверту світлину з лазні

Поки всі обговорюють особисте життя Анастасії Волочкової, адже нещодавно стало відомо, що вона повернулася до колишнього коханця, балерина публікує провокаційні кадри.
Здавалося б, чим ще може здивувати 46-річна зірка? Волочкова щоразу доводить, що її підписникм ще багато чого не бачили.
Знімок із лазні прима-балерина застигла в Instastories. Вона додала короткий підпис: "Світіння серця".
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Хто автор фотографії – залишається загадкою. Ймовірно, це новий обранець Волочкової, котрих вона змінює досить часто.
Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігархом Сулейманом Керімовим, бізнесменом В'ячеславом Лейбманом, нафтовиком Бахтіяром Салімовим.
Нещодавно вона помирилася із колишнім на ім'я Олег. Анастасія зустрічалася із ним протягом 10 місяців. Пара то розлучалася, то сходилася. Балерина довгий час приховувала лице свого обранця.
Після цього вона зв'язалася з Сергієм Кузнєцовим, якого розшукують в Україні.