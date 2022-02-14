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Нічого не соромиться: Волочкова виставила у Мережу відверту світлину з лазні

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 14:15
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Відома балерина продовжує провокувати публіку відвертими знімками
Анастасія Волочкова виставила в Мережі голе фото
Анастасія Волочкова виставила в Мережі голе фото / Фото: instagram.com/volochkova_art

Поки всі обговорюють особисте життя Анастасії Волочкової, адже нещодавно стало відомо, що вона повернулася до колишнього коханця, балерина публікує провокаційні кадри.

Здавалося б, чим ще може здивувати 46-річна зірка? Волочкова щоразу доводить, що її підписникм ще багато чого не бачили.

Знімок із лазні прима-балерина застигла в Instastories. Вона додала короткий підпис: "Світіння серця".

Анастасія Волочкова показала оголену себе на фото
Анастасія Волочкова показала оголену себе на фото / Фото: instagram.com/volochkova_art

Хто автор фотографії – залишається загадкою. Ймовірно, це новий обранець Волочкової, котрих вона змінює досить часто.

Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігархом Сулейманом Керімовим, бізнесменом В'ячеславом Лейбманом, нафтовиком Бахтіяром Салімовим.

Анастасія Волочкова та Олег
Анастасія Волочкова та Олег / Фото: instagram.com/volochkova_art

Нещодавно вона помирилася із колишнім на ім'я Олег. Анастасія зустрічалася із ним протягом 10 місяців. Пара то розлучалася, то сходилася. Балерина довгий час приховувала лице свого обранця.

Після цього вона зв'язалася з Сергієм Кузнєцовим, якого розшукують в Україні.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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