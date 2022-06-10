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Нино Катамадзе приехала в Киев поддержать украинцев

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 июня, 13:19
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Грузинская певица Нино Катамадзе выступила против войны в Украине и лично приехала в Киеве, чтобы поддержать украинцев
Нино Катамадзе приехала в Киев
Нино Катамадзе приехала в Киев / Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Звезды грузинского джаза Нино Катамадзе еще с началом боевых действий на Донбассе выступила против российской агрессии. Еще несколько лет назад певица предупреждала, что Путин – общий враг Украины и Грузии.

Поэтому после полномасштабного вторжения российских войск на украинские территории Катамадзе присоединилась к помощи Украине, а теперь и вовсе приехала в Киев, чтобы поддержать наш народ.

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О приезде грузинской исполнительницы в столицу Украины сообщила компания "Укрзалізниця".

Продолжаем везти в Украину не только политиков и инвесторов, но всемирно известных артистов. Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в связи с агрессией России. Нино всегда последовательно поддерживала Украину и осуждала оккупацию, как в родной Грузии, так и на украинской земле, – сообщили в компании.

Грузинская исполнительница приехала в Киев
Грузинская исполнительница приехала в Киев

Исполнительница уже успела дать выступление в Киеве и пообщаться с поклонниками.

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Нино Катамадзе поддержала украинцев
Нино Катамадзе поддержала украинцев

Напомним, ранее в Нью-Йорке организовали концерт, на котором собрали помощь для Украины – поддержать украинцев приехали всемирно известные звезды.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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