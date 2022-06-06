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Со всемирно известными звездами: в Нью-Йорке организовали концерт, на котором собирают помощь для Украины (фото, видео)

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Юрий Гула Юрий Гула корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 июня, 01:58
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На мероприятии присутствуют как украинские, так и зарубежные артисты
В Нью-Йорке состоялся концерт в поддержку Украины/Фото: Юрий Гула, коллаж: "Сегодня"
В Нью-Йорке состоялся концерт в поддержку Украины/Фото: Юрий Гула, коллаж: "Сегодня"

В Соединенных Штатах Америки продолжают поддерживать Украину. Не только снабжением современного оружия, но и деньгами. В этот раз организовали концерт для сбора средств в помощь Украине.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Сегодня" в США Юрий Гула.

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Подробности

В Нью-Йорке на Таймс-Сквере – масштабный концерт. Украинские и американские звезды собирают средства в помощь Украине. Там не только поют, но словами поддерживают Украину. В частности, американский актер Эштон Кэтчер и актера Мила Кунис, которая недавно вошла в список ТОП-100 самых влиятельных людей мира.

Среди выступающих на сцене артистов — Брия Блессинг, Мика Ньютон, ALYOSHA, Margot Sergent, музыкальная группа Dagamba. Спикеры — генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, актриса Мила Кунис, актер Эштон Кетчер, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, президент благотворительного фонда "Revived Soldiers Ukraine" Ирина Ващук.

В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
В Нью-Йорке организовали концерт для сбора помощи Украине/Фото: Юрий Гула/"Сегодня"
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Билли Айлиш спела на своем концерте с украинским флагом

Американская певица Билли Айлиш выступила на своем концерте с украинским флагом. Ей его передала украинская исполнительница Jerry Heil (Яна Шемаева).

"Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова", — написала Jerry Heil в Instagram.

На флаге украинская певица написала "Спасибо за твою силу". По ее словам, у нее была миссия – передать флаг Билли Айлиш. Со второй фан-зоны концертного зала певица перебралась в первую и подошла почти под сцену. Там она передала украинский флаг мужчине, который передал его на сцену.

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"Конечно, никто не горел желанием уступать место. Мне пришлось говорить, что я с миссией и должна передать ей флаг. И так каждому человеку, который стоял передо мной на пути к сцене", – отметила Jerry Heil.

Певица отметила, что народ был лоялен к ней. После того, как Билли взяла флаг, она спела песню Happier Than Ever.

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Юрий Гула
Юрий Гула корреспондент

Специальный корреспондент "Сегодня". Работаю на канале с 2014 года. Сначала - в команде "Утра с Украиной", затем - с новостями "Сегодня". Последние несколько лет работаю в Европе и США.

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Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня Больше статей автора
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