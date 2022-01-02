Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський ⚽ Челсі - Ліверпуль: онлайн 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими

Зірковий гороскоп

Заповітні бажання

Вгадай зірку

Фільми на свята

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Та п'ятий мій зовсім не такий: Геллі Беррі знову вийшла заміж

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 січня, 12:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Офіційно узаконити стосунки з музикантом Ван Гантом акторка вирішила першого ж дня 2022 року
Геллі Беррі та Ван Гант одружилися
Геллі Беррі та Ван Гант одружилися / Фото: instagram.com/halleberry

55-річна Геллі Беррі через рік стосунків вийшла заміж за 51-річного американського музиканта Ван Ганта. В Instagram-профілі зірка "Готики" та "Жінки-кішки" опублікувала спільні фото з обранцем.

Ймовірно, пара одружилася 1 січня, бо один зі знімків Геллі підписала "Це 2022-й", а ще додала фразу, що "Це офіційно".

Реклама

Геллі Беррі вийшла заміж
Геллі Беррі вийшла заміж / Фото: instagram.com/halleberry

Вперше про роман із Ван Гантом акторка повідомила у квітні 2021 року.

Реклама

Геллі Беррі та Ван Гант одружилися
Геллі Беррі та Ван Гант одружилися / Фото: instagram.com/halleberry

Про всіх чоловіків Геллі Беррі

Офіційно голлівудська зірка була одружена тричі: з бейсболістом Девідом Джастісом, з музикантом Еріком Бене, а також з актором Олів'є Мартінесом, від якого народила сина Масео Роберта Мартінеса.

Її четверті серйозні стосунки були із фотомоделлю Гебрієлом Обрі (2006-2010). У 2008 році у них народилася дочка Нала Аріела Обрі.

Реклама

Раніше про заручини повідомила американська актриса Ліндсі Лохан.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
2 січня. Платон Симиренко. 201 рік тому народилася людина унікальної долі, яка пройшла шлях від кріпака до мультимільйонера. Підприємець, меценат, український патріот… А ще на його честь названо знаменитий сорт яблук - Ренет Симиренка.
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти