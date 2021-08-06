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Нове відео Наташі Корольової c сином збентежило Мережe: Вже не знають, чим зайнятися

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 серпня, 14:25
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Наташа Корольова продовжує ділитися спільними відео з сином Архипом. Але в черговий раз в Мережі хлопця захейтили
Наташа Корольова опублікувала нове відео з сином
Наташа Корольова опублікувала нове відео з сином / Фото: instagram.com/koroleva__star

Спільні публікації Наташі Корольової з сином Архипом завжди викликають неоднозначну реакцію в Мережі . І неважливо це Instagram або TikTok. Нове відео тому доказ.

В TikTok Наташа Корольова опублікувала відео зі знімального майданчику. Вони разом з Архипом є ведучими хіт-параду на одному з музичних каналів. Цього разу зйомки проходили в полі.

Не лай мене мама, що люблю тракториста, – наспівувала Королева, а Архип активно жестикулював.

@koroleva__star

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У коментарях одні посміялися, а інші знову несхвально висловилися про сина співачки.

Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа . Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зіркового спадкоємця.

Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе в шоу-бізнесі. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфин и русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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