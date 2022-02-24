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Экс-"ВИА Гру" Ольгу Романовскую задержали в Москве: она вышла на митинг против войны

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24 февраля, 20:20
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Артистка в инстаграм сообщила о том, что ее задержали и увозят в неизвестном направлении
Артистка рассказала, что ее задержали за участие в митинге
Артистка рассказала, что ее задержали за участие в митинге / Фото: Инстаграм Ольги Романовской

Прямо сейчас во многих российских городах проходят акции протеста против вторжения в Украину, о чем, конечно же, российские пропагандистские СМИ не рассказывают. Зато активно задерживают несогласных. Одним из участников митинга стала бывшая участница группы "ВИА Гра" – певица Ольга Романовская.

На своей странице в инстаграм Ольга Романовская сообщила, что ее задержали за ее позицию и теперь везут в неизвестном направлении.

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Ольга Романовская
Ольга Романовская / Фото: Инстаграм Ольги Романовской

Меня закрыли за выход на площадь Пушкинскую. Везут в неизвестном направлении. Я за мир. Я против войны. Никаких неправомерных действий не совершала. Вполне возможно, мой Инстаграм будет заблокирован. Все будет хорошо. Берегите друг друга! #нетвойне

Какая судьба ждет артистку и тех, кого задержали вместе с ней, сейчас неизвестно.

Тем временем певица Тина Кароль в монастыре молится за мир в Украине, ряд других звезд также поддерживают украинцев и призывают не поддаваться панике.

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Также не пропустите эмоциональное обращение Андрея Беднякова.

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